傳陸企搶購二百萬顆H200 輝達找台積擴產

外電報導，輝達為中國大陸設計H200人工智慧（ＡＩ）晶片據傳接到陸系雲端業者大訂單，為滿足客戶大量需求，輝達和台積電洽談提高產量，相關工作預計今年第二季啟動。

此外，美國政府日前給予三星電子與ＳＫ海力士為期一年的出口許可設備至大陸，台積電昨證實，已獲美國商務部一年期出口許可予台積電（南京）有限公司。台積電指出，這項許可允許受美國出口管制的項目在無需個別供應商許可證的情況下，繼續供應給台積電（南京）。確保台積電（南京）的營運及出貨不受影響。

路透引述知情人士說法報導，中國大陸科技公司已下單採兩百多萬顆H200晶片，但目前輝達庫存僅七十萬顆，要求台積電開始擴大生產H200，目前還不清楚輝達打算向台積電追加多少訂單。

根據知情人士說法，陸系廠商採購的兩百多萬顆H200訂單，大多來自大型網路公司，主要是H200遠優於目前能買到的晶片。價格方面，具備八顆H200的模組據傳可能要價約人民幣一五○萬元，略高於目前已無法買到的H20模組。不過，H200效能約是H20六倍，大陸網路公司認為訂價具吸引力。

市場認為，美國政府日前允許H200銷往大陸，和先前輝達產品恢復出口管制許可情況相似，實際仍看大陸市場後續反應，擴大生產H200也可能推升輝達風險。主要是北京當局尚未批准H200出貨至大陸，擔心進口外國先進晶片可能拖慢大陸本地ＡＩ半導體業發展腳步。

另一方面，提高H200產量也引來全球ＡＩ晶片供給可能進一步緊縮的憂慮。輝達近來持續專注於擴大生產較新Blackwell架構與即將問世的Rubin架構晶片產品線，全球客戶都相當在意晶片配給狀況。輝達則表示，持續妥善管理供應鏈，向獲得批准的大陸客戶銷售H200，不影響輝達提供美國客戶晶片的能力。中國大陸工信部未立即回應。至昨日截稿為止，台積電無進一步評論。