經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部投審會年終大清倉，昨（31）日一口氣通過十件、共16.9億美元對外投資案，包括緯穎科技（6669）以2.5億美元、仁寶電腦以4.25億美元及興利開發公司以2億美元增資美國。另外，鴻海透過增資新加坡，間接持股墨西哥子公司。

在僑外投資方面，經濟部投審會今日通過三件、共新台幣60億元，包括英屬開曼群島商臻鼎科技控股以新台幣20億元等值之外幣，認購臻鼎增資新股。以及英屬開曼群島商CHENG CHAN CO., LTD.以約8,001萬美元、英屬開曼群島商MU-YANG CO., LTD.以約5,068萬美元，分別取得嘉龍投資、韋峻投資部份股權。

在對外投資方面，投審會昨日一口氣通過十件，其中有三件赴美國投資。第一案是興利開發公司以2億美元增資美國CTCI USA HOLDING INC.，再轉投資事業美國CTCI AMERICAS INC.。第二案是緯穎科技以2.5億美元增資美國WIWYNN TECHNOLOGY CORPORATION。第三案是仁寶電腦以4.25億美元增資美國COMPAL USA HOLDING INC.，再轉增資美國COMPAL USA TECHNOLOGY INC.。

增資 美國

