ＡＩ強、傳產弱 產業分化擴大

在ＡＩ、高效能運算與雲端服務需求強勁帶動下，台灣製造業景氣持續呈現明顯的「ＡＩ強、傳產弱」雙軌走勢。台經院指出，受惠ＡＩ及雲端產業需求持續暢旺，電子電機等ＡＩ相關產業出口、接單與生產動能同步走揚，成為支撐製造業回溫的主要引擎。反觀多數傳統產業，仍受中國產能過剩、國際需求疲弱與價格競爭等影響，復甦動能有限，產業分化態勢持續擴大。

台經院昨天發布去年十一月製造業景氣信號值，由十月的十點六二分回升至十二點三二分，燈號仍維持代表景氣低迷的黃藍燈，已連續三個月亮出同一燈號。

台經院指出，去年十一月全球製造業ＰＭＩ（採購經理人指數）中，美國與歐元區未見改善，僅中國與日本指標皆較上月回升，但指標仍落在收縮區間，顯示全球製造業復甦動能不足。

國內製造業方面，在ＡＩ、高效能運算與雲端服務需求續強，出口、外銷訂單及出口物價年增率分別創下九十九年六月、一一○年五月及一一一年九月以來的新高，並且帶動企業資本設備購置需求增加，進口也呈大幅成長，推升原物料投入面、售價面及需求面指標表現。

從各產業分布來看，製造業景氣呈現高度分化。台經院表示，電子零組件業與電腦、電子產品及光學製品業，受惠ＡＩ、高效能運算與雲端服務需求強勁，出口、外銷訂單與生產同步攀升，去年十一月景氣燈號雙雙由綠燈轉為代表繁榮的紅燈，是帶動整體製造業回溫的主要動能。

相較之下，傳統產業多數仍陷於低潮。台經院指出，紡織業、紙漿紙及紙製品、化學製品、橡塑膠製品、基本金屬，以及汽車及其零件業，受到中國產能過剩、國際需求疲弱與價格競爭激烈，出口與生產表現承壓，去年十一月景氣燈號多續呈代表衰退的藍燈，僅少數產業落在黃藍燈區間。顯示製造業景氣回溫仍高度仰賴ＡＩ相關供應鏈，短期內「ＡＩ強、傳產弱」的雙軌走勢恐將延續。

展望未來，台經院指出，台灣製造業成長動能呈結構性分化，主要集中於資通訊與電子等ＡＩ相關製造業，非ＡＩ相關製造業成長相對溫和或仍待復甦。雖預期ＡＩ算力需求持續攀升，大型雲端服務業加速建置資料中心等基礎設施，以及各國推動主權ＡＩ，可望支撐相關硬體需求維持高檔，但全球經濟成長仍受各國貿易政策、地緣政治等不確定因素干擾，製造業仍需密切關注景氣反轉與市場波動。