台經院點出產業分化趨勢 製造業景氣 AI強、傳產弱

在AI、高效能運算與雲端服務需求強勁帶動下，台灣製造業景氣持續呈現明顯的「AI強、傳產弱」雙軌走勢。台經院指出，受惠AI及雲端產業需求持續暢旺，電子電機等AI相關產業出口、接單與生產動能同步走揚，成為支撐製造業回溫的主要引擎。

反觀多數傳統產業，仍受中國大陸產能過剩、國際需求疲弱與價格競爭等影響，復甦動能有限，產業分化態勢持續擴大。

台經院昨（31）日發布2025年11月製造業景氣信號值，由10月的10.62分回升至12.32分，燈號仍維持代表景氣低迷的黃藍燈，已連續三個月亮出同一燈號。台經院指出，受惠AI相關應用需求擴增，帶動出口、外銷訂單與出口物價年增率，分別寫下2010年6月、2021年5月及2022年9月以來新高，並推升資本設備投資與進口明顯成長。不過整體製造業復甦動能仍集中於AI供應鏈，尚未全面擴散。

從各產業分布來看，製造業景氣呈現高度分化。台經院表示，電子零組件業與電腦、電子產品及光學製品業，受惠AI、高效能運算與雲端服務需求強勁，出口、外銷訂單與生產同步攀升，11月景氣燈號雙雙由綠燈轉為代表繁榮的紅燈，是整體製造業回溫的主要動能。

相較之下，傳統產業多數仍陷於低潮。台經院指出，紡織業、紙漿紙及紙製品、化學製品、橡塑膠製品、基本金屬，以及汽車及其零件業，受到中國大陸產能過剩、國際需求疲弱與價格競爭激烈，出口與生產表現承壓，11月景氣燈號多續呈代表衰退的藍燈，僅少數產業落在黃藍燈區間。顯示製造業景氣回溫仍高度仰賴AI相關供應鏈，短期內「AI強、傳產弱」的雙軌走勢恐將延續。

台經院提醒，未來可預期的AI算力需求持續攀升，大型雲端服務業加速建置資料中心等基礎設施，以及各國推動主權AI，都可望支撐相關硬體需求維持高檔，讓成長動能持續集中於資通訊與電子等AI相關製造業。至於非AI相關製造業的成長動能，則可能相對溫和或仍待復甦。全球經濟成長仍受各國貿易政策、地緣政治等不確定因素干擾，仍須關注景氣反轉與市場波動狀況。