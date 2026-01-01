陸兩玻璃製品 延長開放進口

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部昨（31）日公告，因國內廠商暫無能力產製，且太陽能板及智慧型穿戴裝置製造業者有需求，因此延長開放中國大陸產製的「強化低鐵壓花玻璃」、「強化玻璃」等二項貨品進口至2027年12月31日。

強化低鐵壓花玻璃、強化玻璃是光伏組件的封裝材料，常稱光伏玻璃，太陽能電池通常採用光伏玻璃通過EVA和背板進行封裝。光伏玻璃在光伏組件中能發揮保護電池不受水氣侵蝕、阻隔氧氣防止氧化、耐高低溫、良好絕緣性和耐老化性能。

中國大陸是全球最大的光伏玻璃生產國，全球90%以上的矽晶組件採用中國製的光伏玻璃。

經濟部國際貿易署於12月4日召開「開放中國大陸貨品輸入審查會議」，考量因國內廠商暫無能力產製，且太陽能板及智慧型穿戴裝置製造業者有需求，因此，原開放強化低鐵壓花玻璃、強化玻璃等二項貨品至2025年12月31日止，決定再延長。

經濟部表示，大陸貨品原則不准輸入。廠商、公會得建議開放輸入，建議案經提報「開放中國大陸貨品輸入審查會議」審查符合開放條件，即「不危害國安」及「對產業無重大不良影響」，由經濟部公告開放進口。

經濟部昨日公告「修正開放輸入中國大陸製強化玻璃之期限及複層玻璃等二項准許輸入項目之貨名」。

