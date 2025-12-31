經部：延長中國大陸「強化低鐵壓花玻璃」、「強化玻璃」進口

經濟部31日公告，因國內廠商暫無能力產製，且太陽能板及智慧型穿戴裝置製造業者有需求，因此延長開放中國大陸產製的「強化低鐵壓花玻璃」、「強化玻璃」等2項貨品至2027年12月31日。

另外，經濟部公告中國大陸產製的「250ml以下的玻璃杯」、「複層玻璃除邊框固定金屬條外，其中㇐片玻璃用金屬構件將多片玻璃鑲嵌組成者」等2項，准許輸入。

經濟部今日公告「修正開放輸入中國大陸製強化玻璃之期限及複層玻璃等2項准許輸入項目之貨名」。簡言之，包括「強化低鐵壓花玻璃」、「強化玻璃」、「250ml以下的玻璃杯」、「複層玻璃除邊框固定金屬條外，其中㇐片玻璃用金屬構件將多片玻璃鑲嵌組成者」等共4項玻璃產品，准許自中國大陸輸入。惟前兩者則開放至2027年12月31日。

經濟部表示，中國大陸貨品原則不准輸入。廠商、公會得建議開放輸入，建議案經提報「開放中國大陸貨品輸入審查會議」審查符合開放條件，即「不危害國安」及「對產業無重大不良影響」，由經濟部公告開放進口。

經濟部國際貿易署於12月4日召開「開放中國大陸貨品輸入審查會議」，考量因國內廠商暫無能力產製，且太陽能板及智慧型穿戴裝置製造業者有需求，因此，原開放強化低鐵壓花玻璃、強化玻璃等2項貨品至2025年12月31日止，決定延長至2026年12月31日。

此外，經濟部表示，為簡政便民，符合通關實務需求，修正複層玻璃、玻璃杯等2項貨品之貨名。