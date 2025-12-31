快訊

習近平發表2026年新年賀詞 涉台論述低調：統一的歷史大勢不可阻擋

北市跨年晚會…天公不作美下雨 晚間7時開場人潮略顯冷清

等20時25分煙火！人潮持續湧入淡水迎跨年盛事 2萬人雨中卡位

經部：延長中國大陸「強化低鐵壓花玻璃」、「強化玻璃」進口

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部31日公告，因國內廠商暫無能力產製，且太陽能板及智慧型穿戴裝置製造業者有需求，因此延長開放中國大陸產製的「強化低鐵壓花玻璃」、「強化玻璃」等2項貨品至2027年12月31日。

⭐2025總回顧

另外，經濟部公告中國大陸產製的「250ml以下的玻璃杯」、「複層玻璃除邊框固定金屬條外，其中㇐片玻璃用金屬構件將多片玻璃鑲嵌組成者」等2項，准許輸入。

經濟部今日公告「修正開放輸入中國大陸製強化玻璃之期限及複層玻璃等2項准許輸入項目之貨名」。簡言之，包括「強化低鐵壓花玻璃」、「強化玻璃」、「250ml以下的玻璃杯」、「複層玻璃除邊框固定金屬條外，其中㇐片玻璃用金屬構件將多片玻璃鑲嵌組成者」等共4項玻璃產品，准許自中國大陸輸入。惟前兩者則開放至2027年12月31日。

經濟部表示，中國大陸貨品原則不准輸入。廠商、公會得建議開放輸入，建議案經提報「開放中國大陸貨品輸入審查會議」審查符合開放條件，即「不危害國安」及「對產業無重大不良影響」，由經濟部公告開放進口。

經濟部國際貿易署於12月4日召開「開放中國大陸貨品輸入審查會議」，考量因國內廠商暫無能力產製，且太陽能板及智慧型穿戴裝置製造業者有需求，因此，原開放強化低鐵壓花玻璃、強化玻璃等2項貨品至2025年12月31日止，決定延長至2026年12月31日。

此外，經濟部表示，為簡政便民，符合通關實務需求，修正複層玻璃、玻璃杯等2項貨品之貨名。

經濟部 太陽能

延伸閱讀

小英男孩鄭亦麟涉貪喬電300萬交保 北檢不服裁定今提抗告

經部「中小企業法律諮詢服務網」明改版上線

經部補助美光 三年47億 預計創造2萬個就業機會

打卡系統藏漏洞？經部商業署查設備來源 暫緩人臉辨識確保資安

相關新聞

酷澎爆南韓過勞爭議 勞動部：外商若違反勞基法必罰

針對酷澎在韓國引發過勞爭議，以及近期在台灣勞動檢查出相關違法情形，勞動部31日回應，不論是外商或本土企業，只要僱用勞工，...

今年最後一次開會 投審會核准10件對外投資案投美金額占比逾半

經濟部投審會31日召開第27次會議，核准14件重大投資案，包括僑外投資3件約60億元、對外投資10件約16.9億美元、對...

國發會創業大聯盟競賽第一階段300強揭曉 最終角逐最高1千萬元支持金

為落實打造創新創業雨林生態系政策，帶動全台創業風潮，國發會推動「創業綻放－創業大聯盟競賽」選出第一階段300組入選名單，...

瀚亞投資2026年市場展望：亞洲與新興市場投資機會湧現

瀚亞投資發布2026年展望指出，美國聯準會降息與通膨可能進一步上升的緣故，美元在2026年可能會較疲弱，通常美元走弱，將...

AI旺、非AI製造業未復甦 11月製造業景氣續亮代表低迷黃藍燈

台經院今日發布11月製造業景氣燈號，因AI、高效能運算等需求續強，11月進出口額皆創歷年單月新高，惟非AI相關製造業表現...

近6成企業明年調薪創四年新高 平均調幅4.1%

2025年是動盪的一年，整體大環境的改變，像是對美關稅、地緣政治風險升高、產業面臨轉型等影響，這些變動是否影響到企業的調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。