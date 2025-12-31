酷澎爆南韓過勞爭議 勞動部：外商若違反勞基法必罰

針對酷澎在韓國引發過勞爭議，以及近期在台灣勞動檢查出相關違法情形，勞動部31日回應，不論是外商或本土企業，只要僱用勞工，都一體適用我國《勞動基準法》，違反工時或工資，具一定規模者，加重處罰。

勞動部表示，就酷澎來說，依經濟部登記資料，酷澎在台灣設有多家子公司。而不論是從事商品零售、支付服務，或是物流、貨運，只要有僱用勞工，勞動條件就必須完全依照勞基法辦理。如果查到有違法情形，主管機關一定會依法裁罰。

有關工時問題，勞動部指出，我國勞基法已經有非常明確的規範，每天工作時數原則上不得超過12小時，每月加班時數原則為46小時，雇主不能讓勞工違法超時工作。特別要強調的是，如果勞工因健康或其他正當理由，無法配合加班，雇主也不能強迫。

法律明定，雇主一定要逐日、「核實」記錄勞工的上下班時間，而且要記到「分鐘」為止。不管是沒有記、記不實，或是加班超過上限，依法都會處以2萬元以上100萬以下罰鍰；如果是未置備出勤紀錄，則是裁處9萬元以上45萬以下罰鍰。

勞動部表示，酷澎是一家在國內實收資本額超過新台幣1億元之公司，若發生違反工時、工資規範，依「違反勞動基準法裁處罰鍰共通性原則」，地方政府可依法加重裁處，也就是最高裁罰新台幣100萬元，可再加重罰一半，也就是最高150萬元，而且都會公開事業單位及負責人姓名。

至於加班費的部分，勞動部立場也很明確，只要有加班，就一定要依法給付加班費。如果查到雇主沒有依法給付，地方政府除了裁罰之外，也會要求雇主限期補發工資、完成改善，確保勞工的薪資權益不被侵害。

勞動部補充說明，每年都會針對物流、儲配運輸及汽車貨運業辦理專案勞動檢查，這些行業也都是常態性勞檢的重點對象。目前已把工時、休息、休假列為重點檢查項目，並就前一年度經查有違反工時等規定之事業單位，併同列為專案檢查之優先檢查對象。

目前台灣有工會已經關注到酷澎在台灣對待員工勞動條件情形。勞動部對於員工組織工會是支持的，勞動者可以透過團結權的力量，提升勞動條件環境。若個別勞工發現權益受損，可撥打勞工諮詢申訴專線，或向所在地的勞政主管機關反映；案件一經受理，一定會依法派員查處。