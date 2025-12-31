經部通過十件對外投案 緯穎、仁寶、興利開發共8.75億美元赴美投資

經濟部投審會31日通過十件、共16.9億美元對外投資案，包括緯穎科技（6669）以2.5億美元、仁寶電腦（2324）以4.25億美元、以及興利開發公司以2億美元增資美國。另外，鴻海（2317）投資架構調整，透過增資新加坡，間接持股墨西哥子公司。

在僑外投資方面，經濟部投審會今日通過三件、共新台幣60億元，包括：英屬開曼群島商臻鼎科技控股（ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED）以新台幣20億元等值之外幣，認購臻鼎增資新股，從事經營高階PCB研發中心。以及英屬開曼群島商CHENG CHAN CO., LTD.以約8,001萬美元、英屬開曼群島商MU-YANG CO., LTD.以約5,068萬美元，間接轉投資大樹醫藥。

在對外投資方面，投審會一口氣通過十件，其中有三件赴美國投資。第一案是興利開發公司以2億美元增資美國CTCI USA HOLDING INC.，再轉投資事業美國CTCI AMERICAS INC.，從事工程承攬及規劃服務。

第二案是緯穎科技以2.5億美元增資美國WIWYNN TECHNOLOGY CORPORATION，從事雲端資料中心運算及儲存設備製造等業務。第三案是仁寶電腦以4.25億美元增資美國COMPAL USA HOLDING INC.，再轉增資美國COMPAL USA TECHNOLOGY INC.，從事伺服器製造業務。

墨西哥布局也是重點。投審會通過緯穎科技以2.2億美元增資墨西哥WIWYNN MEXICO S.A. de C.V.，從事雲端資料中心運算及儲存設備製造等業務。

今日通過兩案鴻海在墨西哥投資架構調整，分別是：以1億733萬美元增資新加坡ECMMS PRECISION SINGAPORE PTE. LTD.，間接受讓取得墨西哥子公司PCE Technology de Juarez S.A. de C.V.之股權，從事電子產品組裝代工業務。以及鴻海以約6,984萬美元增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD，間接受讓取得墨西哥子公司eCMMS S.A. de C.V.及Foxconn Baja California S.A. de C.V.之股權，從事電子產品買賣業務。

在投資東南亞方面，投審會通過二案。第一案是光寶科技以2億美元增資越南LITE-ON VIETNAM CO., LTD.，從事伺服器模組、消費性電子電源供應器之生產業務。第二案是永豐商業銀行以5,000萬美元增資越南永豐商業銀行胡志明市分行（BANK SINOPAC - HO CHI MINH CITY BRANCH），從事商業銀行業務。

在對日本投資方面，投審會通過美律實業以日幣102億7,800萬元（折合6,834萬2,309.99美元）收購日本MWT HOLDINGS CO., LTD.全數股權，從事經營採購生產耳機與耳塞用之零組件業務。

此外，投審會通過達明機器人公司以1億美元增資英屬維京群島TECHMAN ROBOT GLOBAL INVESTMENT LIMITED，從事投資控股業務，規劃購買外幣計價之債券，以因應匯率變動，降低外匯避險成本。