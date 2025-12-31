百夫長創辦人陳志彬 現身僑光科大就業學程傳授創新秘訣
隨著元宇宙(Metaverse)浪潮席捲全球，AI技術正加速滲透各行各業。僑光科技大學行銷與流通管理系看準這波趨勢，結合勞動部勞動力發展署補助資源，推出「虛擬實境之內容產業結合AI生成創作與行銷人才培育實務學程」，由蔡連祥、陳冠宏與賴品榛老師開設VR與AR行銷環境設計實務、內容產業設計實務、數位行銷與AI生成等三大課程，以全方位培育新世代跨域行銷人才為主。
為強化產學鏈結，114年度就業學程特別邀請百夫長集團創辦人陳志彬博士，於31日現身說法品牌創新與IP授權經驗，為學生帶來最前線的產業洞察。這無疑為學程注入強心針，讓同學知道創業的過程應如何面對。
百夫長從傳統行李箱製造業，成功轉型為國際知名IP授權平台。此華麗轉身正是台灣品牌力與創新行銷的最佳典範，陳志彬強調：「品牌不只是名字，而是一種資產。」
自2020年起，百夫長集團正式脫離傳統製造銷售，轉型以「專業、實戰、企圖心」三大原則推動IP品牌授權平台，商標涵蓋全品項、全類別，展現品牌資產的高專屬價值。
陳志彬以豐富的品牌經營與轉型經驗在演講中指出，品牌力已成為新世代內容產業的核心資產，特別是在AI生成內容與虛擬實境日益普及的今天，如何將品牌、行銷創意與科技結合，創造出具有市場競爭力的內容與行銷模式，是年輕世代必須掌握的重要能力。
陳志彬指出，隨著AI生成技術改變內容產業，從文字、圖像到影音創作，內容生產效率與創意力同步提升。這也讓「內容為王」的產業生態加速成形，企業與政府紛紛投入資源，尋找創新商業模式。
AI與VR不僅是技術工具，更是品牌價值再造的關鍵推手。善用數位科技與跨界資源，打造個人或企業專屬的IP品牌，再結合AI、VR與AR等應用，將可開創內容產業新局。
但是，也必須有大量的優質內容與創意人才支撐，才能真正讓產業行銷更起飛。僑光科大行銷與流通管理系正是鎖定這項關鍵，強調跨領域「共創」與產業實作，讓學生不僅懂科技，更能掌握內容創作、行銷與平台經營。
學程邀請業界各個指標企業參與分享，讓學生有機會與內容產業、科技公司深度互動，培養未來能在產品設計、場景打造、行銷創意與商業模式上發光發熱的行銷新秀。
僑光科大行銷與流通系主任李國良表示，隨著AI生成創作的快速發展，台灣內容產業正迎來新一波革命。未來將持續引進業界資源，深化AI與內容產業結合與應用，協助學生掌握最新技術與行銷趨勢，才可成為引領產業轉型的關鍵人才。
