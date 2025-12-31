快訊

今年最後一次開會 投審會核准10件對外投資案投美金額占比逾半

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
今年最後一次開會，投審會核准10件對外投資案，投資美國金額占比逾半。聯合報系資料照
經濟部投審會31日召開第27次會議，核准14件重大投資案，包括僑外投資3件約60億元、對外投資10件約16.9億美元、對中國大陸投資1件1500萬美元。其中，10件對外投資案中有3件對美投資，金額占比過半。

⭐2025總回顧

投審會核准對外投資部分，美律實業以102億7800萬日圓（折合6834萬美元）收購日本MWT HOLDINGS CO., LTD.全數股權，從事經營採購生產耳機與耳塞用之零組件業務。

興利開發以2億元增資美國CTCI USA HOLDING INC.，再轉投資事業美國CTCI AMERICAS INC.，從事工程承攬及規劃服務。

達明機器人以1億美元增資英屬維京群島TECHMAN ROBOT GLOBAL INVESTMENT LIMITED，從事投資控股業務，規劃購買外幣計價之債券，以因應匯率變動，降低外匯避險成本。

緯穎科技服務公司以2億2000美萬元增資墨西哥WIWYNN MEXICO S.A. de C.V.，從事雲端資料中心運算及儲存設備製造等業務。

緯穎科技服務公司以2億5000萬美元增資美國WIWYNN TECHNOLOGY CORPORATION，從事雲端資料中心運算及儲存設備製造等業務。

光寶科技以2億美元增資越南LITE-ON VIETNAM CO., LTD.，從事伺服器模組、消費性電子電源供應器之生產業務。

仁寶電腦以4億2500萬美元增資美國COMPAL USA HOLDING INC.，再轉增資美國COMPAL USA TECHNOLOGY INC.，從事伺服器製造業務。

永豐銀行以5000萬美元增資越南永豐商業銀行胡志明市分行（ BANK SINOPAC - HO CHI MINH CITY BRANCH ），從事商業銀行業務。

鴻海精密為投資架構調整以1億733萬7091美元增資新加坡ECMMS PRECISION SINGAPORE PTE. LTD.，間接受讓取得墨西哥子公司PCE Technology de Juarez S.A. de C.V.的股權，從事電子產品組裝代工業務。

鴻海精密為投資架構調整以6984萬556美元增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD，間接受讓取得墨西哥子公司eCMMS S.A. de C.V.及Foxconn Baja California S.A. de C.V.的股權，從事電子產品買賣業務。

另外，華新麗華以1500萬美元，間接投資大陸地區煙台華新不銹鋼有限公司，從事新型合金材料及廢棄物資回收批發等業務。

僑外投資部分，英屬開曼群島商臻鼎科技控股以20億元等值的外幣，認購臻鼎科技公司增資新股，從事經營高階PCB研發中心、客戶銷售服務。

英屬開曼群島商CHENG CHAN CO., LTD.以8001萬710美元（約折25億元），受讓取得嘉龍投資股份有限公司部份股份，間接轉投資國內上櫃公司大樹醫藥股份有限公司。

英屬開曼群島商MU-YANG CO., LTD.以美金5068萬2721美元（約折15億元），受讓取得韋峻投資股份有限公司部份股份，間接轉投資國內上櫃公司大樹醫藥股份有限公司。

增資 美國

