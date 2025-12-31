墨提高未簽FTA進口關稅5%至50% 安永：短期將增進口成本

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

墨西哥提高未簽署自由貿易協定國家進口關稅5%至50%，安永聯合會計師事務所全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君指出，目前赴墨設廠的臺商，多數都有透過「加工出口製造業獎勵計畫」（IMMEX）與「產業推廣計畫」（ProSec）等計畫，減輕或退還進口關稅，故本次針對未與墨西哥簽署自由貿易協定的國家徵收5%至50%不等的關稅，造成的直接關稅成本較有限。然而，短期而言，針對尚未至墨西哥設廠或尚未使用IMMEX或ProSec的臺商，本次調增進口關稅將直接影響進口成本。

2026年新年提醒，墨西哥國會（眾議院與參議院）已於2025年12月11日通過法案，計畫於2026年1月1日起，對未與墨西哥簽署自由貿易協定的國家徵收更高的關稅，稅率將依商品類別與進口國調整，調整範圍介於5%至50%，其中汽車零配件調整後關稅稅率可能高達50%。墨西哥政府表示，此政策目的為保護墨西哥當地產業，並降低對亞洲進口之依賴，降低貿易逆差。

安永聯合會計師事務所全球貿易及供應鏈稅務諮詢服務執業會計師吳雅君表示，對台灣企業而言，墨西哥是北美供應鏈的重要一員，尤其在汽車零組件、電子製造、半導體設備等領域。根據經濟部墨西哥經貿檔，截至2024年相關紀錄，墨西哥為我國第 10 大出口市場，主要出口項目為電腦零組件，而我國對墨西哥投資家數共計約300家，投資金額將近20億美元。

吳雅君觀察，目前赴墨設廠的臺商，多數都有透過「加工出口製造業獎勵計畫」（IMMEX）與「產業推廣計畫」（ProSec）等計畫，減輕或退還進口關稅，故本次針對未與墨西哥簽署自由貿易協定的國家徵收5%至50%不等的關稅，造成的直接關稅成本較有限。然而，短期而言，針對尚未至墨西哥設廠或尚未使用IMMEX或ProSec的臺商，本次調增進口關稅將直接影響進口成本。

吳雅君建議，臺商可依自身營運需求、設廠時程以及供應鏈安排，考慮申請IMMEX，以降低進口關稅上升帶來的成本壓力。若屬汽車、電子等特定產業，且進口貨物之 HS Code符合適用條件下，則可進一步利用ProSec提供的低關稅優惠，避免全面承擔高額關稅。而在尚未設廠或申請IMMEX以及ProSec前，臺商可透過以下方式辨識並減輕可能的關稅影響，包括了解所有出口至墨西哥之貨物或原料及零組件是否受本次關稅調增法案影響；如是，可否變更供應鏈，自其他與墨西哥有簽署自由貿易協定之國家進口；檢視進口至墨西哥產品之BOM表，研究是否可適用透過墨西哥與美國、加拿大簽訂的USMCA (如北美區域價值含量（RVC）超過一定比例)減輕進口關稅；評估並調整供應鏈策略，逐步發展墨西哥或其他北美本土供應商。

