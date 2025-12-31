創業大聯盟競賽300強出爐 六都聚焦科技生活秀AI應用

快訊

中央社／ 台北31日電

國發會舉辦的「創業綻放—創業大聯盟競賽」初賽結果出爐，在六都與非六都共選出300強。觀察入選結構，六都具備扎實商業基礎，聚焦前瞻科技與消費生活的規模化發展，並在AI應用展現多種樣貌，非六都則深耕綠色永續議題。

「創業綻放—創業大聯盟競賽」提供總額超過新台幣3億元的創業支持金，鼓勵有志創業的團隊及109年1月1日後成立的公司參與，並規劃「前瞻科技」、「消費生活」及「綠色永續」3大領域。

國發會今天宣布，創業大聯盟競賽收到全台2805組新創公司與創業團隊報名，符合資格共2619組，經過初賽選出300強團隊，獲選率11.4%。

國發會考量促進創業生態多元與均衡，入選名額於六都及非六都平均配置各150組。進一步觀察結構，六都150組當中，前瞻科技占39%、消費生活40%、綠色永續21%；非六都則是前瞻科技24%、消費生活35%、綠色永續41%。

國發會指出，從結構看來，六都具備扎實的商業基礎，逾8成為新創企業，憑藉完整產業鏈優勢，聚焦前瞻科技與消費生活的規模化發展；非六都則展現早期創新活力，近5成屬於潛力團隊、尚未成立公司，且結合在地特色與場域需求，深耕綠色永續議題。

數位轉型學院院長、前瞻科技組召集人詹文男表示，前瞻科技領域的新創選題涵蓋國防、軍工、安控、次世代半導體、通訊等，而且看到AI在百工百業的廣泛應用，特別是很多團隊著墨生醫領域，或許是台灣進入超高齡社會，許多團隊因而投入各種檢測、基因、失智等應用。

台灣今年受惠於AI需求大爆發，締造亮眼經濟表現。詹文男進一步指出，許多大企業希望跟上這波AI浪潮，但大企業分2種，一種高科技、一種傳產，傳統產業不一定熟悉AI，不論自己培養或向外找人，都不是件容易的事，如果能與掌握最新技術的新創合作，會事半功倍。

至於高科技產業，詹文男說，即便大企業資源充沛，新興領域還是有不同專業，因此大企業也需要投資新的領域，並藉由新創協助。

國發會副主委詹方冠補充，政府力推AI新十大建設，也包含AI新創，而且AI深入百工百業、智慧生活圈等目標，都與新創有關，畢竟很多AI新的建設跟應用不是現有企業能掌握，政府希望扶植新創，因為這是市場茁壯的重要動力來源。

國發會表示，入選的300組團隊將於115年1月至3月進入第二階段培訓輔導，包含線上進階課程、商業計劃書Bootcamp與業師一對一輔導等，協助強化創業必備的核心能力與實務經驗。完成輔導後，將辦理複賽實體評選，徵選出100組團隊獲得300萬元創業支持金，再從中擇優30組晉級決賽，角逐最高1000萬支持金。

