國發會創業大聯盟競賽第一階段300強揭曉 最終角逐最高1千萬元支持金

為落實打造創新創業雨林生態系政策，帶動全台創業風潮，國發會推動「創業綻放－創業大聯盟競賽」選出第一階段300組入選名單，國發會副主委詹方冠今日表示，這不只是一場比賽，更是推動創業生態系升級的重要平台。

詹方冠表示，此次競賽共有2805組創業提案中，選出第一階段300組入選名單，獲選率僅約一成，競爭相當激烈，其中，入選名單包含91組尚未正式成立公司的早期團隊，彰顯日益蓬勃的創新能量，而本次競賽規劃「前瞻科技」、「消費生活」及「綠色永續」三大領域，在各界踴躍參與下，共選出112組消費生活、以及前瞻科技與綠色永續各94組入選團隊。

詹方冠表示，本次競賽係以創投視角與專業標準為核心，不僅注重創新性與市場潛力，也重視團隊的社會影響力與在地連結。前瞻科技組召集人詹文男表示，前瞻科技領域團隊不僅具備扎實的技術基礎，也能思考實際應用與市場落地，顯示台灣新創正逐步從技術研發走向具規模化潛力的創新實踐；消費生活組召集人連勇智指出，評選過程中可清楚看見台灣新創在消費生活領域百花齊放的樣貌，無論商業模式或創新應用皆展現高度成熟度；綠色永續組召集人黃啟瑞也表示，台灣新創有能力因應淨零、循環經濟與永續發展等國際重要議題，顯示台灣在綠色創新上的高度潛力。

政府力推AI新十大建設，前瞻科技組中也可看出AI在百工百業的應用。詹方冠表示，新的AI技術應用有些企業做得不錯，在名單上也看得到，接下來也可以促成企業之間的合作，AI新十大建設也讓AI新創有機會茁壯，透過這次競賽，更可以加強國際鏈結。

但對於大企業為何還需要AI新創，詹文男則表示，傳統產業不一定對AI熟悉，而高科技產業資源雖然充沛，但不同領域也有不同專業，要投資到新的領域，或是流程上需要，還是必須要AI新創。

國發會表示，此次入選的300組團隊將於明年1月至3月進入第二階段培訓輔導，包括線上進階課程、商業計畫書Bootcamp與業師一對一輔導等，協助強化創業必備的核心能力與實務經驗，完成後將辦理複賽實體評選，徵選出100組團隊獲得300萬元創業支持金，並再從中擇優30組晉級決賽，角逐最高1000萬元支持金。