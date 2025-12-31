國發會新創競賽首批300組入列 決選團隊可分3億元

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

國內新創生態再添動能。國發會推動「創業綻放—創業大聯盟競賽」，自全台2,805組創業提案中，選出首階段300組入選團隊，獲選率僅約一成，並由百位評審把關，競逐總獎金逾3億元，競爭相當激烈。

本次競賽聚焦「前瞻科技」、「消費生活」及「綠色永續」三大領域，入選名單中，消費生活組112組，前瞻科技與綠色永續各94組，其中尚未正式成立公司的早期團隊達91組，顯示台灣創新能量持續向下扎根、向外擴散。

國發會副主委詹方冠表示，本次競賽不僅評估創新性與市場潛力，也將社會影響力與在地連結納入考量，盼引導新創團隊從技術研發邁向可規模化、可落地的商業實踐。

國發會邀集創投、產業、學研及公協會等百位專家參與審查，並以創投視角嚴選潛力新創。審查機制由創投公會理事長邱德成及前數發部部長、中研院資訊科技創新研究中心主任黃彥男擔任共同召集人，並由數位轉型學院院長詹文男、台灣大學副校長連勇智及台北大學院長黃啟瑞分別統籌三大領域，每案均由4名委員獨立評分。

詹文男指出，競賽不只是補助計畫，更重視遴選、陪跑與資源串聯，協助早期團隊走向市場、供應鏈與資本市場。以前瞻科技組為例，涵蓋AI、國防無人機、6G通訊、半導體與量子科技等新興領域，新創可補足大企業在跨域創新與新技術應用上的不足。

連勇智表示，消費生活組報名踴躍，逾1,000組提案中僅選出112組，題材橫跨銀髮商機、文創、觀光與餐飲，並回應弱勢關懷、偏鄉與城鄉差距等社會議題，展現台灣新創結合生活經驗與社會價值的獨特優勢，具備推向國際的潛力。

黃啟瑞則指出，綠色永續組團隊已在氣候變遷減緩、循環經濟、水資源與生態保育等領域展現初步成果，並延伸至長照結合AI等應用。都會型團隊著重低碳與奈米材料技術，非都會團隊則聚焦節能減碳、農業、保育與儲能，其中不少團隊返鄉投入地方發展，成為亮點。

國發會指出，為促進創業生態均衡發展，300組入選名額於六都與非六都各占150組；六都團隊多具商業基礎，非六都則以早期潛力團隊為主，顯示地方創新動能逐步成形。

創投公會秘書長謝睿哲表示，入選團隊將於明年1月至3月進入第二階段培訓，接受進階課程、商業計畫書Bootcamp及業師一對一輔導，隨後進行複賽，選出100組各獲300萬元支持金，並再遴選30組晉級決賽，角逐最高1,000萬元獎金，總計挹注資金逾3億元。

