經部「中小企業法律諮詢服務網」明改版上線

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

經濟部中小及新創企業署31日表示，「中小企業法律諮詢服務網」將自1日起全新改版上線，由精選而出的155位中小企業榮譽律師提供線上即時服務，協助中小企業提升法律知能，強化公司治理與經營管理，讓業主無後顧之憂。

中企署指出，大多數中小企業所具備法律人才與資源相對不足，面對外部環境快速變動或營運衍生的法律問題時，往往難以即時因應，影響企業營運。而「中小企業法律諮詢服務網」提供榮譽律師免費諮詢服務，已成為企業可靠後盾。依據統計，歷年業者線上法律諮詢的內容集中於公司經營管理、契約爭議、股權、智慧財產權、個人資料保護等相關議題，藉由律師專業法律意見，作為中小企業決策與因應作為的重要參考依據。

為提升服務品質，本次網站改版強調介面優化與行動裝置瀏覽功能，操作更簡便。除了將業者常用的線上提問及預約面談等核心功能置於首頁，便利企業快速申請，同時整合分類與智慧查詢，大幅增進資訊檢索效率。

中企署表示，榮譽律師制度推動20年來，已累計超過2萬5000件諮詢案件，協助中小企業掌握風險儘早因應。網站設置「法規問答集」專區，可查詢歷年榮譽律師提供的回覆精華，並透過短影音快速理解內容，提供中小企業面臨相似問題之參考。中小企業如有面談服務需求，可查詢網站行事曆，掌握當月法規宣導、講座等活動及諮詢時間。

中企署表示，參與的155位榮譽律師來自全國各地、均為具備豐富企業法務經驗且長期熱心服務中小企業的現職律師，2026至2027年度榮譽律師名單、服務地區及專長領域可於網站「榮譽律師一覽」專區查詢。

中企署表示，未來將持續精進榮譽律師制度與擴大應用數位工具，強化法律支援量能，陪伴企業在不同發展階段均可穩健前行。透過榮譽律師制度，中小企業主提問後可於2至3日獲得專業法律意見，作為企業決策參考依據、提升競爭力。

