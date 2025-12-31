AI旺、非AI製造業未復甦 11月製造業景氣續亮代表低迷黃藍燈

台經院今日發布11月製造業景氣燈號，因AI、高效能運算等需求續強，11月進出口額皆創歷年單月新高，惟非AI相關製造業表現相對溫和或仍待復甦，抵銷部分增幅，11月景氣信號值增加1.70分至12.32分，製造業景氣燈號維持代表景氣低迷的黃藍燈。

台經院指出，11月全球製造業PMI（採購經理人指數）中，美國與歐元區未見改善，僅中國與日本指標皆較上月回升，但指標仍落在收縮區間，顯示全球製造業復甦動能不足。國內製造業方面，在AI、高效能運算與雲端服務需求續強，出口、外銷訂單及出口物價年增率分別創下99年6月、110年5月及111年9月以來新高，並帶動企業資本設備購置需求增加，進口也呈大幅成長，推升原物料投入面、售價面及需求面指標表現。

此外，製造業廠商對當月及未來半年景氣較上月調查明顯樂觀，推升經營環境面指標表現，整體製造業景氣信號值由114年10月之10.62分，增加1.70分至11月之12.32分，燈號續維持在代表景氣低迷的黃藍燈。

台經院分析，11月製造業景氣信號值較上月增加，主因AI產業鏈國際分工及衍生需求增加帶動下，進出口額皆創歷年單月新高，增幅亦較上月提高，其中進口增加逾30個百分點，出口物價年增率為連續3個月上升。同時，製造業廠商對當月及未來半年景氣樂觀看法較上月調查增加，但因非AI相關製造業表現相對溫和或仍待復甦，抵銷部分增幅，因而11月製造業景氣燈號仍維持在代表景氣低迷的黃藍燈。

就細部產業來看，電子零組件業受惠AI、高效能運算及雲端服務等應用需求湧現，客戶拉貨動能持續強勁，出口創歷年單月新高，進口增速亦為3個月以來新高，外銷訂單年增率由10月35.9%擴增至47.9%，生產指數年增率呈雙位數成長，11月本產業景氣燈號由代表持平的綠燈轉為代表繁榮的紅燈。電腦、電子產品及光學製品業方面，AI及雲端產業需求持續暢旺，出口及外銷訂單皆創歷年單月新高，進口年增幅197.3%亦創7個月以來新高，11月本產業景氣燈號由代表持平的綠燈轉為代表繁榮的紅燈。

展望未來，台經院指出，多家國際預測機構預測2026年全球經濟成長可能略遜於2025年，且各國貿易政策、地緣政治與供應鏈重組仍具不確定性。其中美國政府關門11月中旬才結束，製造業活動回溫仍需時日；惟美國聯準會12月再降息1碼（0.25個百分點）並重啟短天期公債購買，可望支撐美國製造業景氣。中國方面，房地產開發投資衰退擴大，固定資產投資明顯轉弱，內需不振與產能過剩下的低價競爭仍可能拖累中國製造業表現。

對台灣而言，製造業成長動能呈結構性分化，主要集中於資訊通與電子等AI相關製造業，非AI相關製造業成長相對溫和或仍待復甦。雖預期AI算力需求持續攀升，大型雲端服務業加速建置資料中心等基礎設施，以及各國推動主權AI，可望支撐相關硬體需求維持高檔，惟全球經濟成長仍受各國貿易政策、地緣政治等不確定因素干擾，製造業仍需密切關注景氣反轉與市場波動。