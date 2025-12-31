景氣回溫有限 製造業11月燈號續亮黃藍燈

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

製造業景氣燈號連三個月亮出黃藍燈。台經院31日發布11月製造業景氣信號，在AI、高效能運算與雲端服務需求持續強勁帶動下，整體製造業景氣信號值由10月的10.62分，回升至11月的12.32分，但燈號仍維持代表景氣低迷的黃藍燈，凸顯製造業復甦動能尚未全面擴散，短期內仍呈「AI強、傳產弱」的雙軌走勢。

台經院指出，全球製造業復甦動能仍偏弱，11月除美國與歐元區外，僅中國、日本製造業PMI略有改善，且多數仍落在收縮區間。不過，國內受惠AI相關應用需求擴增，出口、外銷訂單與出口物價年增率分別寫下2010年6月、2021年5月及2022年9月以來新高，也帶動資本設備投資與進口明顯成長，推升原物料投入面、需求面與售價面指標表現。

就構成項目觀察，11月製造業景氣信號五大面向中，有四項分數上升、僅成本面微幅下滑。其中，以原物料投入面增加0.92分最多，其次為售價面增加0.36分、經營環境面增加0.34分及需求面增加0.14分；成本面則小幅減少0.06分。

從產業分布來看，景氣呈現高度分化。電子零組件業與電腦、電子產品及光學製品業，受惠AI、高效能運算與雲端服務需求強勁，出口、外銷訂單與生產同步攀升，11月景氣燈號雙雙由綠燈轉為代表繁榮的紅燈，是帶動整體製造業回溫的主要動能。

反觀傳統產業，多數仍陷低潮。紡織業、紙漿紙製品、化學製品、塑橡膠製品、基本金屬及汽車與其零組件業，受到中國產能過剩、國際需求疲弱與價格競爭激烈影響，出口與生產表現承壓，11月景氣燈號多續呈代表衰退的藍燈。

