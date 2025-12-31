年度營運大盤點 7成3企業優於或符合預期 獲利表現近5成滿意

年關將近，國內企業正式啟動年度體檢與新年度人力布局。根據1111人力銀行「2026企業第一季徵才加薪調查」，針對徵才企業進行調查發現，盤點2025年的營運狀況，僅26.9%低於預期目標、64.1%符合預期目標以及8.9%高於預期目標，整體而言，有高達7成3企業對今年的營運表現給予正向肯定。至於在獲利表現部分，近5成(48.3%)企業表達滿意。

進一步觀察2026年第一季的人力需求，有4成4企業坦言仍存在明顯人力缺口將進行徵才，其中基層執行人力46%與專業技術人才32.5%依舊是企業最急迫補強的兩大類型，反映出企業在數位轉型、自動化導入與服務量能維持之間，對人力的依賴並未減輕。透過交叉分析顯示，以「資訊科技業」、「建築營造/不動產」、「餐飲/住宿」、「醫療/照護/環境衛生」及「傳產製造業」等五大產業需求炙熱。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，科技業在AI、高效運算、資安與半導體先進製程持續擴張下，對高階研發與系統整合人才需求依舊強勁；而餐飲、服務與製造業則在缺工成為長期結構問題的情況下，即便景氣保守，也必須持續招募以維持基本營運。

曾仲葳進一步指出，AI 與數位工具雖提升部分流程效率，但短期內尚未取代大量人力，反而加劇企業對「能與科技協作的人才」需求，使具備跨域技能與實務經驗的求職者，在職場上更具談判籌碼。

1111人力銀行總經理張篆楷表示，1111人力銀行將持續透過大數據分析、AI 工具與企業調查，協助企業與人才精準媒合，並於 2026年推出多項徵才與轉職活動，為年後就業市場注入新動能。