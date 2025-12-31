央行為何出手回應《經濟學人》 曹體仁揭關鍵原因

針對央行致函《經濟學人》，央行經研處長曹體仁表示，若《經濟學人》針對央行去函提出不同看法，央行會以適當方式再次說明，並讓外界了解雙方觀點的差異。

曹體仁指出，《經濟學人》有關台灣榮景的潛藏風險（The hidden risks in Taiwan’s boom）」報導在媒體與學者延伸討論後，央認為有必要採取更正式的溝通方式。因此，於29日首次以正式英文信函向《經濟學人》的編輯與作者提出回應，說明台灣的真實經濟狀況，並指出其報導中引用的數據與觀點存在偏頗。央行強調此舉是希望外界能有更完整、正確的論述。

曹體仁指出，在《經濟學人》文章發表當日，央行即透過新聞稿回應，指出其觀點並非新議題，且過去已多次說明。但因某周刊媒體訪問國外學者，該學者引用「實質有效匯率（REER）」概念，稱台幣被低估20%，央行認為此指標不恰當，因此於24日針對REER的論點再次提出說明。