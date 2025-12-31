共軍圍台軍演 台電加強能源儲備

中共宣布在台灣周邊進行「正義使命-2025」演習，台電董事長曾文生昨（30）日受訪表示，昨日早上天然氣船順利進港，因已入冬，近來供電備轉容量率皆超過10%，後續將密切觀察，持續加強能源儲備。

台電發言人黃美蓮受訪時表示，台電燃煤安全存量都高於30天法定規範，最高可達40天；至於天然氣，會積極與中油聯繫，確保能源儲備與電力供應無虞。

若依相關法規，今年起天然氣安全存量至少為11天；自2027年起至少為14天。

外界詢問若軍演拉長到一周以上，台電能源儲備量如何因應？黃美蓮說，台電會依照相關法規要求與實際狀況因應，同時滾動檢討。曾文生表示，中國大陸軍演並非第一次，昨日早上天然氣船順利進港，因應相關情勢，相關儲備工作都有在進行。