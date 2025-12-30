聽新聞
冷眼集／勞保制度性改革 才是治本之道

聯合報／ 本報記者葉冠妤

撥補勞保基金、負最終支付責任終於入法，但勞保財務炸彈拆了嗎？只要制度性問題未改，人口結構變遷下，勞保就是持續入不敷出，這麼簡單的道理，賴總統不可能不知道，卻迴避勞保年改可能引發的政治危機。賴總統在競選時曾說，「對的事情就應該有道德勇氣去進行」。請問賴總統，如今你的道德勇氣在哪裡？

近年靠持續撥補、基金投資收益豐厚，讓勞保基金水位達兆元，維持在一定高點。但事實上，勞保保費自二○一七年起，年年收不抵支，潛藏債務已逾十三兆元，據年初出爐的最新財務精算報告，若明年起未持續撥補，勞保基金就會在二○三一年用罄。換句話說，若少了撥補，勞保財務狀況之惡劣，很快現形。

立院昨三讀通過勞保條例修正案，喊了多年的政府負最終支付責任終於入法，也明確政府每年撥補勞保基金的依據。白紙黑字安民心，值得拍手叫好，但即便每年以公務預算撥補勞保基金水位，仍無法扭轉勞保收不抵支、年年逆差的必然趨勢。啟動制度性改革才是治本之道，朝野心知肚明，卻沒人敢動。

二○二三年底競選總統大位時，賴清德在勞團舉辦的政見發表會上被問及年改，他是這麼說的，「對的事情，就應該要有道德勇氣去進行」，沒有特別考量選舉。他更允諾，若當選總統，會跟社會討論、取得共識，一定要解決勞工退休金、年金給付不足的問題。

蔡政府時期，勞動部一再以持續收集意見為由拖延，賴政府面對在野壓力，火速端出勞保修正草案，兌現了部分政見，但可惜依舊未觸及財務結構上的改革，仍流於延後破產的權宜之計。

軍公教停砍年金日前引發爭議，蔡前總統發聲，年改不該半途而廢，只靠政府預算，救不了大家的退休金；賴總統則說，確保財務永續，是政府對所有世代、對全體國人、對國家未來的共同承諾；公教年金制度不應走回頭路，更不該把年金破產的風險，推給下一代承擔。

這些話，用在攸關千萬勞工的勞保年金制度上，一樣適用。

