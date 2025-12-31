因應少子女化 卓揆：精進兒少未來帳戶

因應少子女化，近來朝野紛紛提出台版川普帳戶，行政院長卓榮泰昨（30）日表示，政府已實施「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，未來將更加精進，執行須更擴大及全面，且要有效改進並銜接社會需求。

卓榮泰昨日主持經濟發展委員會顧問會議，為「均衡台灣組」會議，聚焦六大區域產業及生活圈、產業人才、供水治理、少子女化對策推動情形等議題。

針對少子女化，卓榮泰表示，衛福部已在審慎規劃「兒少及家庭支持署」組織改造細節，政府提出「我國少子女化對策計畫2.0」（2026-2029年），分別從孕、養、育、住、職五面向，盼達鼓勵適齡生育、減輕育兒照顧及時間負擔、促進工作與家庭平衡、減輕居住負擔、優化兒童醫療照護體系等政策目標。

另外，近來藍白提出「台灣未來帳戶」，綠委則提出「轉大人ETF」，備受各界討論。卓榮泰昨日表示，政府已實施「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，未來執行須更加擴大及全面，並檢討執行成效，予以有效改進，有效銜接社會需求。

根據會中簡報，為有感減輕育兒負擔，財政部已擴大幼兒學前特別扣除額適用年齡至6歲，另兒少未來帳戶利息所得也享租稅優惠；社宅作為托育服務、幼兒園使用，可減免相關租稅。財政部昨日也發布解釋令，公共化教保及托育服務機構使用的公有房地，可免徵房屋稅及地價稅。

顧問共同召集人、宏碁集團創辦人施振榮提到，現在出生嬰兒各項發展政策，到學校教育，問題都不大，而是照顧小嬰兒需要協助，否則家中等於父母親一定要有人辭職。昨日會中討論到，男、女應該公平，男生也應該要照顧；如果能夠有移工來幫忙，那當然更好。

另外經濟部會中報告供水治理行動計畫，因應氣候變遷，政府已透過前瞻計畫超前部署各項水資源建設，增加全台每日237萬噸水源，至2031年全台可再增每日133萬噸水源，全力支撐產業發展所需用水。