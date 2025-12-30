經濟部規畫：2031年每日再增加133萬噸水源 支持產業成長

行政院30日召開「行政院經濟發展委員會第2次顧問會議」，經濟部於會中報告「促進區域均衡發展供水治理行動計畫」，說明面對氣候變遷與產業快速發展挑戰，政府已透過前瞻計畫超前部署各項水資源建設，增加全台每日237萬噸水源，未來持續透過行政院水及流域永續推動小組，強化跨部會整合系統治理及供水韌性強化，至120年全台可再增每日133萬噸水源，全力支撐產業發展所需用水。

今日經濟發展委員會聚焦「六大區域產業及生活圈」相關議題推動成果，並就政策工具進行交流討論。

經濟部表示，因應全球氣候變遷帶來枯旱風險及提供台灣社會產業發展用水需求，2017年起即透過前瞻水環境建設計畫，加速辦理開源、節流、調度及備援等各項水資源建設及強化管理工作，至2024年底累計增加每日237萬噸水源，相當於增加全國22%公共用水，並發揮穩定供水效果，目前全台各地區供水均有餘裕，產業發展無虞。

經濟部補充，為整合跨部會資源，強化系統性治理，並扣合聯合國永續發展目標及配合六大區域均衡發展，行政院已成立「水及流域永續推動小組」，以流域為治理單元，針對六大區域供水特性，研提「水及流域永續發展六年行動計畫」，落實院長宣示「新治水、新供水、降漏水」三大目標。

經濟部表示，後續穩定供水工作將聚焦於多元水源開發、珍珠串計畫及強化科技造水三大主軸，持續推動包括：三重及蘆洲供水管網改善、石門至新竹聯通管、大安大甲溪聯通管、台中至雲林供水管網改善、油羅溪、大安溪、烏溪、荖濃溪伏流水、再生水廠（桃園、台中、台南及高雄等）、新竹及臺南海淡廠等工作，至2031年可再增加每日供水量133萬噸，全台供水備援率由目前48%提升至60%，可進一步強化全台供水韌性，支持區域均衡與產業成長，厚植未來產業全球競爭力。