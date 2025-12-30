快訊

高雄左營捷運站突跳電「電梯手扶梯無法使用」 列車正常行駛

共軍對南北射擊27枚火箭彈 國防部：史上落點最接近台灣本島

大巨蛋成樂園公牛狂奔！蔡依林砸9億締造史上最狂開場 4萬人驚掉下巴

經濟部規畫：2031年每日再增加133萬噸水源 支持產業成長

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部。聯合報系資料照
經濟部。聯合報系資料照

行政院30日召開「行政院經濟發展委員會第2次顧問會議」，經濟部於會中報告「促進區域均衡發展供水治理行動計畫」，說明面對氣候變遷與產業快速發展挑戰，政府已透過前瞻計畫超前部署各項水資源建設，增加全台每日237萬噸水源，未來持續透過行政院水及流域永續推動小組，強化跨部會整合系統治理及供水韌性強化，至120年全台可再增每日133萬噸水源，全力支撐產業發展所需用水。

⭐2025總回顧

今日經濟發展委員會聚焦「六大區域產業及生活圈」相關議題推動成果，並就政策工具進行交流討論。

經濟部表示，因應全球氣候變遷帶來枯旱風險及提供台灣社會產業發展用水需求，2017年起即透過前瞻水環境建設計畫，加速辦理開源、節流、調度及備援等各項水資源建設及強化管理工作，至2024年底累計增加每日237萬噸水源，相當於增加全國22%公共用水，並發揮穩定供水效果，目前全台各地區供水均有餘裕，產業發展無虞。

經濟部補充，為整合跨部會資源，強化系統性治理，並扣合聯合國永續發展目標及配合六大區域均衡發展，行政院已成立「水及流域永續推動小組」，以流域為治理單元，針對六大區域供水特性，研提「水及流域永續發展六年行動計畫」，落實院長宣示「新治水、新供水、降漏水」三大目標。

經濟部表示，後續穩定供水工作將聚焦於多元水源開發、珍珠串計畫及強化科技造水三大主軸，持續推動包括：三重及蘆洲供水管網改善、石門至新竹聯通管、大安大甲溪聯通管、台中至雲林供水管網改善、油羅溪、大安溪、烏溪、荖濃溪伏流水、再生水廠（桃園、台中、台南及高雄等）、新竹及臺南海淡廠等工作，至2031年可再增加每日供水量133萬噸，全台供水備援率由目前48%提升至60%，可進一步強化全台供水韌性，支持區域均衡與產業成長，厚植未來產業全球競爭力。

經濟部 永續 氣候變遷

延伸閱讀

台南市消防局斥資1億3710萬元採購16輛新式消防車輛 今上線守護大台南

經發會揭兩項施政重點 卓榮泰：治水及少子女化政策推動

經發顧問會 聚焦均衡發展

埔里擬蓋廢棄物掩埋場 居民盼理性討論守護水源

相關新聞

打卡系統藏漏洞？經部商業署查設備來源 暫緩人臉辨識確保資安

經濟部商業發展署表示，針對媒體報導指稱官署打卡系統涉國安疑慮，商業署已暫緩啟用人臉辨識功能，並查證相關設備來源，以確保資...

經濟部規畫：2031年每日再增加133萬噸水源 支持產業成長

行政院30日召開「行政院經濟發展委員會第2次顧問會議」，經濟部於會中報告「促進區域均衡發展供水治理行動計畫」，說明面對氣...

行政院2026新年賀卡出爐 雪山稜線結合矽晶圓元素點綴

迎接2026，行政院新年賀卡以雪山山脈自大霸尖山至雪山主峰的「台灣最美聖稜線」為視覺主題，將台灣山岳的稜角與氣勢抽象化為...

經發會少子化對策 施振榮：考慮移工幫忙顧孩子

行政院經濟發展委員會30日舉行第二次顧問會議（均衡台灣分組），會後由宏碁創辦人施振榮、台經院長張建一轉述。施振榮提及，會...

年發20億度海盛風電電力完售 買家不只台智電…下一步計畫曝

離岸風電開發商風睿能源集團（SRE）30日宣布，旗下「海盛風電（Formosa 4）」裝置容量已全數完成售電安排，完工後...

遠見民心調查／逾4成看壞台灣經濟中壯年最悲觀 最想去三個地方發展

《遠見》於2025年歲末進行「2026民心動向調查」，觀察民眾對2026年整體經濟與個人財務展望、兩岸交流觀感、川習會風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。