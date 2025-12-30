益得生技將與國際藥廠簽署銷售合約 搶攻全美年470億元市場商機

上櫃生技股公司益得（6461） 30日受邀參加法人說明會，新任總經理Chawla Manish說明公司最新進展與未來五年發展規劃。 Chawla表示，益得的鼻噴劑系列產品正由亞洲、中國大陸延伸至北美市場，近期將與國際藥廠簽署銷售合約，將一項研發中藥品推到美國市場，搶攻年15億美元（約新台幣470億元）商機。

益得生技為健喬轉投資口服吸入與鼻用藥品公司，印度裔的Chawla今年年中剛由美時製藥被健喬集團延攬加入集團，益得生技表示，Chawla曾經成功開發並上市學名藥及505(b)(2)藥品，已申請提交超過100種美國及歐洲為主的市場，並成立過三研發中心。

Chawla指出，益得專注研發生產定量噴霧吸入劑（MDI）、鼻噴劑（Nasal Spray）及乾粉吸入劑（DPI）等藥品，用於治療呼吸道等肺部疾病。現已有Duasma、Synvent、Synbufo三支MDI產品在國內上市，且分別在菲律賓、印尼、柬埔寨、馬來新亞、泰國、緬甸、東南亞、蒙古和哥斯大黎加等國家銷售，送件申請中的有中國大陸、香港、越南、新加坡、泰國、斯里蘭卡和巴拿馬，北美則已完成多項授權合作案。

益得董事會近日剛通過一項最新美國授權合作案，近期將針對一項仍在開發中的學名藥，與國際知名藥廠簽署美國市場銷售合作，希望這項藥品一旦上市，未來可搶攻年15億美元市場商機。

益得表示，全球氣喘與慢性阻塞性肺病（COPD）藥物市場規模2024 年市場規模約 403 億美元, 預計到 2034 年市場規模將達約 863.6 億美元，2025 至 2034 年的年複合成長率（CAGR）約 7.92%。

在新產品研發佈局方面，益得目前正同步推進七項MDI學名藥及 505(b)(2) 產品，以及四項鼻噴劑型學名藥產品，持續擴大具市場利基的產品組合。

Chawla 指出，未來五年除持續擴大吸入劑產品組合外，也將聚焦美國市場的產品開發與法規申報，推動多項產品完成美國註冊並逐步取得核准與上市；同時，加速產品於台灣市場的核准與上市，並以此為基礎，積極拓展國際市場，包含既有產品之海外授權與策略合作推廣，持續提升產品於全球市場的覆蓋率。