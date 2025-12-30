行政院2026新年賀卡出爐 雪山稜線結合矽晶圓元素點綴

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
迎接2026，行政院新年賀卡以雪山山脈自大霸尖山至雪山主峰的「台灣最美聖稜線」為視覺主題。行政院／提供
迎接2026，行政院新年賀卡以雪山山脈自大霸尖山至雪山主峰的「台灣最美聖稜線」為視覺主題。行政院／提供

迎接2026，行政院新年賀卡以雪山山脈自大霸尖山至雪山主峰的「台灣最美聖稜線」為視覺主題，將台灣山岳的稜角與氣勢抽象化為具現代感的幾何層峰，並以矽晶圓元素點綴，象徵從台灣科技實力出發，政府與人民共同努力，一點一滴胼手胝足，形塑守護國家的群山意象。

⭐2025總回顧

這次行政院賀卡整體配色取自日出時分的柔光與漸層，寓意新年的新旅程與新希望；賀卡中另夾附吳峻德攝影師拍攝的「雪山聖稜線」實景照片，將新年賀卡化為「打造台灣世界級山海旅遊名片」的具體實踐，期盼國內外好友一打開賀卡，就能夠感受到最誠摯的祝福與邀請。

「台灣最美聖稜線」也延伸至行政院牌樓設計，嘗試跳脫傳統元旦「對仗、押韻」的形式，以「歡迎旅人 為山林而來」Explore Taiwan’s Natural Beauty 向國際友人發出邀請，親身感受台灣山林之美。

行政院於2025年10月30日核定交通部觀光署提出的「北回之巔旗艦計畫－微笑南灣IN台灣計畫（115–118年）」，自澎湖漁翁島，串聯嘉南山海圳、阿里山、玉山至花東縱谷，形塑具高度觀光價值的「北回之巔」旅遊軸線。

而從東海岸延伸至屏南半島，再到台灣極西點，點線相連、宛如微笑的「微笑南灣」，也正期待來自世界各地旅人的造訪。此外，「永續觀光景區亮點旗艦計畫2.0」亦將同步推動。

觀光不僅是讓世界看見台灣的重要途徑，也是促進社會共好、帶動地方經濟的幸福產業，2026年行政院將落實賴清德總統「國家希望工程」的重要承諾之一，預計成立「台灣觀光研訓院」，並定位為國家級智庫，強化觀光專業量能，打造台灣成為兼具永續管理、環境友善與多元體驗的好所在。

此外，總統府春節賀卡近日也推出，設計師陳于峰說，賀卡設計以昂首奔馳的白馬為主角，並以紅與金為主色調，象徵新年喜慶；整體設計都緊緊扣住2026年的生肖「馬」，象徵台灣繼續向前奔馳的信念與希望，也隱喻國人團結一心凝聚穩健向前的力量。

除了賀卡之外，總統府新年春聯主題為「七喜春來」。「七」指馬在十二生肖中排序第七，七喜也代表七種不同的喜事與祝福，象徵「幸運好事，迎春順達」之意。春聯賀詞旁「丙午」二字，搭配賀詞上的玉山剪影作為視覺起點，以台灣最高峰玉山，象徵國家精神的高度與人民共同仰望的方向。

總統府賀卡設計以昂首奔馳的白馬為主角，並以紅與金色，象徵新年喜慶，春聯主題則為「七喜春來」。總統府／提供
總統府賀卡設計以昂首奔馳的白馬為主角，並以紅與金色，象徵新年喜慶，春聯主題則為「七喜春來」。總統府／提供

