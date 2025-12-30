聽新聞
0:00 / 0:00
打卡系統藏漏洞？經部商業署查設備來源 暫緩人臉辨識確保資安
經濟部商業發展署表示，針對媒體報導指稱官署打卡系統涉國安疑慮，商業署已暫緩啟用人臉辨識功能，並查證相關設備來源，以確保資訊安全，另外，差勤系統僅供商業署內部同仁使用，與經濟部整體差勤系統各自獨立，
⭐2025總回顧
近日有媒體報導中提及「中製系統侵官署／PAPAGO臉部辨識竟用中國主機板，揭官署打卡系統藏國安漏洞」，商業署今天發布新聞稿指出，該系統目前仍在測試階段，尚未完成驗收，目前為審慎起見已暫緩啟用人臉辨識的相關功能，同時也針對廠商進行查證作業，以確保資訊安全及管理無虞。
商業署說明，人臉辨識系統招標文件已明確規定，不得由中國廠商、第三地含中資成分廠商，或在台中資廠商參與投標，分包廠商及硬體設備零組件來源亦明定不得為中國製造，相關作業均依政府採購法及招標文件辦理。
商業署表示，若經查證確認廠商違反政府規範或契約約定，將依約辦理解約並處以罰款；若涉及提供不實證明，將進一步追究法律責任。
對於媒體質疑設備疑似使用中國製主機板，商業署指出，已第一時間要求廠商提出完整設備來源、規格及相關證明文件，並同步啟動查證作業，後續將依查證結果，依法、依約妥適處理。
商業署強調，未來將持續嚴格落實政府採購及資通安全相關規範，確保公務體系資訊環境安全，維護社會大眾信賴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言