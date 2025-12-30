風睿3-1期海盛風場CPPA完售 接下來盼與金融機構進行專案融資

風睿能源集團（Synera Renewable Energy Group）30日宣布旗下離岸風電區塊開發3-1期「海盛風電（Formosa 4）」495MW容量，已全數完成售電安排，簽定CPPA；風睿接下來期待和政府、本地金融機構共同推進專案融資，進行開發。

「海盛風電（Formosa 4）」於2022年第三階段區塊開發第一期選商中獲配495MW容量。繼12月初與台灣智慧電能公司締約後，日前又相繼與「國內一流企業」、以及電力服務管理商成功簽署企業購售電協議（CPPA），所有電力至此售罄。

風睿能源（SRE）董事長林雍堯表示，海盛專案在企業購售電協議上取得重大斬獲，盼能為廣大出口導向產業提供大量綠電，成為其在國際市場的重大競爭要素。

他表示，接下來風睿期待能與政府合作，積極推進專案融資，尤其是政府在融資保證機制上的穩定作為，更是專案能否順利往前推進的關鍵支撐，這將讓風睿得以加速建置工程，儘快滿足所有對綠電需求孔急的企業，持續為台灣能源轉型和永續環境貢獻心力。

「海盛風電（Formosa 4）」場址位於苗栗外海，於2024年底取得籌設許可，成為同期所有獲配容量案場中第一個取得重大相關進程的開發計畫，完工後年發電量約20億度電，可望為台灣企業用戶提供高品質電力。