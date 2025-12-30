2026均衡台灣預算326億元 張建一盼立委通過總預算

行政院經濟發展委員會30日舉行第二次顧問會議（均衡台灣分組），會後由台經院長張建一轉述。他提到，均衡台灣建設，明年大概要300多億元，但預算都卡在立法院，希望立委們多去了解均衡台灣的方案，盡快、趕快通過明年度的預算。

張建一表示，會中環繞在幾個主軸，包括上次提到均衡台灣152項建設，還有區域治水的問題。未來台灣用水其實蠻多，政府從很多面向都有做規劃，所以未來台灣不會缺水，大家不用擔心。

張建一提到，均衡台灣建設，目前規劃預算總計逾6兆元，明年大概要300多億元，但現在預算都卡在立法院，這對未來國家長遠發展，確實真的非常重要。希望全民督促立法院，趕快通過總預算，讓國家能夠永續發展。

張建一重申，希望立法院的各位委員，能夠關心2,300萬台灣人民的民生經濟發展，特別是在均衡台灣這部分。台灣雖然不大，但城鄉差距蠻嚴重的。會中討論到，規劃特別是東部、中南部幾個地方，其實都有著力非常多的預算。

張建一無奈表示，但現在預算都卡在立法院，所以希望立法院委員們能多去了解均衡台灣的方案，盡快、趕快通過明年度的預算。

行政院發言人李慧芝補充說明，均衡台灣2026年度，如果總預算沒有通過的話，受到影響的預算總共有326億元，包括東部漫活城鄉50億元、南方新矽谷128億元、首都圈黃金廊道9.5億元、低碳樂活離島0.6億元、桃竹苗大矽谷126億元。

李慧芝解釋，上述建設項目，都是新興預算或是新增的項目，所以還是需要總預算通過，才有辦法讓這些計畫不受影響，可以如期地完成。