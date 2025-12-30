快訊

好市多行李箱又紅了！「30吋前開式」不到3500元 內行人提醒1關鍵

獨／氣氛緊張！漁民富貴角外海直擊「中國海警」船艦 海巡緊跟繞行

4行員A逾2500萬元連環爆 金管會重罰「這銀行」1,200萬元

2026均衡台灣預算326億元 張建一盼立委通過總預算

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
台經院院長張建一。圖／台經院提供
台經院院長張建一。圖／台經院提供

行政院經濟發展委員會30日舉行第二次顧問會議（均衡台灣分組），會後由台經院長張建一轉述。他提到，均衡台灣建設，明年大概要300多億元，但預算都卡在立法院，希望立委們多去了解均衡台灣的方案，盡快、趕快通過明年度的預算。

⭐2025總回顧

張建一表示，會中環繞在幾個主軸，包括上次提到均衡台灣152項建設，還有區域治水的問題。未來台灣用水其實蠻多，政府從很多面向都有做規劃，所以未來台灣不會缺水，大家不用擔心。

張建一提到，均衡台灣建設，目前規劃預算總計逾6兆元，明年大概要300多億元，但現在預算都卡在立法院，這對未來國家長遠發展，確實真的非常重要。希望全民督促立法院，趕快通過總預算，讓國家能夠永續發展。

張建一重申，希望立法院的各位委員，能夠關心2,300萬台灣人民的民生經濟發展，特別是在均衡台灣這部分。台灣雖然不大，但城鄉差距蠻嚴重的。會中討論到，規劃特別是東部、中南部幾個地方，其實都有著力非常多的預算。

張建一無奈表示，但現在預算都卡在立法院，所以希望立法院委員們能多去了解均衡台灣的方案，盡快、趕快通過明年度的預算。

行政院發言人李慧芝補充說明，均衡台灣2026年度，如果總預算沒有通過的話，受到影響的預算總共有326億元，包括東部漫活城鄉50億元、南方新矽谷128億元、首都圈黃金廊道9.5億元、低碳樂活離島0.6億元、桃竹苗大矽谷126億元。

李慧芝解釋，上述建設項目，都是新興預算或是新增的項目，所以還是需要總預算通過，才有辦法讓這些計畫不受影響，可以如期地完成。

立法院 李慧芝 矽谷 缺水 行政院 台經院

延伸閱讀

經發會顧問會議聚焦少子女化 施振榮：育嬰人力是關鍵

卓揆譴責中共軍演 下令嚴密監控確保漁民作業及航運安全

政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

藍白促監院彈劾卓揆 政院提4不該：盼立院民生優 先審總預算

相關新聞

勞保撥補法制化三讀 立委肯定：讓勞工領得到、領得久

立法院會30日三讀通過《勞工保險條例》修正草案，正式將政府每年撥補勞保基金及「最後支付責任」明文入法。社會福利及衛生環境...

美股回檔能不能買？專家曝「非典型泡沫」關鍵、揭2026布局策略

美股周一收低、市場震盪回檔，主因反映年底行情累積漲幅後的資金調節，以及指數創高後的獲利了結，基本面並未出現明顯鬆動。展望...

勞保條例修法三讀 政府負最後支付責任、撥補法制化

立法院會30日三讀通過修正「勞工保險條例」第66條、第69條等條文，明定政府撥補為勞保基金來源，其金額於修法後，視政府財...

經發會少子化對策 施振榮：考慮移工幫忙顧孩子

行政院經濟發展委員會30日舉行第二次顧問會議（均衡台灣分組），會後由宏碁創辦人施振榮、台經院長張建一轉述。施振榮提及，會...

年發20億度海盛風電電力完售 買家不只台智電…下一步計畫曝

離岸風電開發商風睿能源集團（SRE）30日宣布，旗下「海盛風電（Formosa 4）」裝置容量已全數完成售電安排，完工後...

遠見民心調查／逾4成看壞台灣經濟中壯年最悲觀 最想去三個地方發展

《遠見》於2025年歲末進行「2026民心動向調查」，觀察民眾對2026年整體經濟與個人財務展望、兩岸交流觀感、川習會風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。