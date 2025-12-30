經發會少子化對策 施振榮：考慮移工幫忙顧孩子

行政院經濟發展委員會30日舉行第二次顧問會議（均衡台灣分組），會後由宏碁創辦人施振榮、台經院長張建一轉述。施振榮提及，會中討到論，男、女應該公平，男生也應該要照顧；如果能夠有移工來幫忙，那當然更好。

施振榮表示，此次會中重點，針對台灣均衡發展建設做報告，以及討論人力資源、水資源、少子化議題，「非政治問題」是最本質的東西。行政院各部會做了很多對策，從專業的角度來看，做得非常好。不過他覺得，老百姓都不太了解，政府有做了這麼多事情。

針對人口對策、少子化方面，施振榮提到，他有三個小孩、八個孫子，他已經盡了最大的責任。他的三個孩子都是碩士，並且全職在照顧孫子。現在政策關鍵，就是要讓年輕人未來生小孩時，有能力來照顧。不只是孩子的阿公阿嬤，今天也討論到，未來可能移工也可以來幫忙。

施振榮直言，現在出生嬰兒各項發展政策，到學校教育，問題都不大，而是照顧小嬰兒需要協助，否則家中等於父母親一定要有人辭職。今天會中討到論，男、女應該公平，男生也應該要照顧；如果能夠有移工來幫忙，那當然更好。

張建一提到，會中大家比較頭痛的是因應少子化。現在政府做了很多，從出生以後，包括育兒、就學、工作都有政策配套，例如私立大學學費補助一年3.5萬，還有補助房租。「最重點是小孩子怎麼生出來？這是是多面向的問題。」

張建一說，政府現在就是要想辦法解決少子出生的問題，比如也想辦法改變年輕人的一些想法、觀念。少子化不止是亞洲的趨勢，歐盟生育率最高的法國，生育率也是越來越低，這是全世界的問題。台灣人口密度是全世界第六高，多少人口才能因應未來國力、經濟發展，後續國發會還會再做研議。

今日出席政院經發會（均衡台灣分組）之顧問，包括：工總榮譽理事長（召集人）許勝雄、宏碁創辦人（共同召集人）施振榮、鴻海集團董事長（共同召集人）劉揚偉、研華科技董事何春盛、東元集團董事長利明献、工研院董事長吳政忠、緯創資通董事長林憲銘。

亦包括：國家住都中心董事長花敬群、帆宣系統科技董事長/台灣智慧城市發展協會理事長高新明、台灣經濟研究院院長張建一、台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦、廠聯會副理事長魏雅庵、晶華酒店集團董事長潘思亮。