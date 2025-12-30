年發20億度海盛風電電力完售 買家不只台智電…下一步計畫曝

離岸風電開發商風睿能源集團（SRE）30日宣布，旗下「海盛風電（Formosa 4）」裝置容量已全數完成售電安排，完工後年發電量約20億度，呼籲政府本國銀行協助專案融資。

「海盛風電（Formosa 4）」是離岸風電區塊開發3-1期獲配容量案場，風睿能源表示，12月初與台智電締約後，日前又分別與國內企業、電力服務管理商成功簽署企業購售電協議，至此電力售罄。

風睿能源董事長林雍堯表示，海盛專案在企業購售電協議上取得重大斬獲，為風睿能源開發團隊注入一劑強心針，接下來，期待積極推進專案融資，尤其是政府在融資保證機制上的穩定作為，更是專案能否順利往前推進的關鍵支撐。

海盛風電場址位於苗栗外海，於2024年底取得籌設許可，成為同期所有獲配容量案場中第一個取得重大相關進程的開發計畫，完工後年發電量約20億度電，可望為台灣企業用戶提供高品質電力。