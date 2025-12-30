遠見民心調查／逾4成看壞台灣經濟中壯年最悲觀 最想去三個地方發展

《遠見》於2025年歲末進行「2026民心動向調查」，觀察民眾對2026年整體經濟與個人財務展望、兩岸交流觀感、川習會風險、統獨立場等議題的看法。結果顯示，逾4成國人看壞2026年經濟表現，整體信心近三年新低。中壯年族群為經濟焦慮感最集中的世代，40至59歲民眾，近半數對經濟前景感到悲觀。

根據《遠見》2026民心動向調查的結果，41.2％民眾認為來年經濟將變差，較2024年底的調查增加6.7個百分點；36.7％民眾認為經濟會變好，較2024年下滑2.6個百分點。不但悲觀看法多於樂觀預期，整體信心更是近三年新低。

從年齡層來看，中壯年族群為經濟焦慮感最集中的世代，40至59歲民眾，近半數對經濟前景感到悲觀；20至29歲族群則最樂觀，45.2％認為經濟情勢將改善。

雖然民眾對2026年整體經濟前景的看法相對保守，不過，對個人未來一年的財務狀況判斷卻相對樂觀。38.1％民眾認為，個人財務會變好，創下2018年以來新高點，尤其20至39歲族群，對自身財務狀況最有信心，逾半數預期2026年財務狀況會變好。

問及國人最想去發展的地區，東北亞（日本、韓國）與美國並列第一，各有20.4％民眾將這些地區列為投資、工作或求學的首選；其次為歐洲（16.2%）、紐澳（16.1%）、中國大陸（15.9%）、東南亞（13.6%）。

觀察國人赴東北亞發展的意願，從2024年底的11.9％到2025年底的20.4％，增加8.5個百分點，將近翻倍成長；赴美意願增加3.7個百分點、赴歐意願增加2.4個百分點、赴紐澳意願增加2.8個百分點、赴中意願增加4.5個百分點。而赴東南亞發展的意願則呈負成長，從16.6％降至13.6％，略減3個百分點。