遠見民心調查／逾4成看壞台灣經濟中壯年最悲觀 最想去三個地方發展

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
《遠見》於2025年歲末進行「2026民心動向調查」，逾4成國人看壞2026年經濟表現，整體信心近三年新低。圖／遠見提供
《遠見》於2025年歲末進行「2026民心動向調查」，逾4成國人看壞2026年經濟表現，整體信心近三年新低。圖／遠見提供

《遠見》於2025年歲末進行「2026民心動向調查」，觀察民眾對2026年整體經濟與個人財務展望、兩岸交流觀感、川習會風險、統獨立場等議題的看法。結果顯示，逾4成國人看壞2026年經濟表現，整體信心近三年新低。中壯年族群為經濟焦慮感最集中的世代，40至59歲民眾，近半數對經濟前景感到悲觀。

根據《遠見》2026民心動向調查的結果，41.2％民眾認為來年經濟將變差，較2024年底的調查增加6.7個百分點；36.7％民眾認為經濟會變好，較2024年下滑2.6個百分點。不但悲觀看法多於樂觀預期，整體信心更是近三年新低。

從年齡層來看，中壯年族群為經濟焦慮感最集中的世代，40至59歲民眾，近半數對經濟前景感到悲觀；20至29歲族群則最樂觀，45.2％認為經濟情勢將改善。

雖然民眾對2026年整體經濟前景的看法相對保守，不過，對個人未來一年的財務狀況判斷卻相對樂觀。38.1％民眾認為，個人財務會變好，創下2018年以來新高點，尤其20至39歲族群，對自身財務狀況最有信心，逾半數預期2026年財務狀況會變好。

問及國人最想去發展的地區，東北亞（日本、韓國）與美國並列第一，各有20.4％民眾將這些地區列為投資、工作或求學的首選；其次為歐洲（16.2%）、紐澳（16.1%）、中國大陸（15.9%）、東南亞（13.6%）。

觀察國人赴東北亞發展的意願，從2024年底的11.9％到2025年底的20.4％，增加8.5個百分點，將近翻倍成長；赴美意願增加3.7個百分點、赴歐意願增加2.4個百分點、赴紐澳意願增加2.8個百分點、赴中意願增加4.5個百分點。而赴東南亞發展的意願則呈負成長，從16.6％降至13.6％，略減3個百分點。

勞保撥補法制化三讀 立委肯定：讓勞工領得到、領得久

立法院會30日三讀通過《勞工保險條例》修正草案，正式將政府每年撥補勞保基金及「最後支付責任」明文入法。社會福利及衛生環境...

美股回檔能不能買？專家曝「非典型泡沫」關鍵、揭2026布局策略

美股周一收低、市場震盪回檔，主因反映年底行情累積漲幅後的資金調節，以及指數創高後的獲利了結，基本面並未出現明顯鬆動。展望...

勞保條例修法三讀 政府負最後支付責任、撥補法制化

立法院會30日三讀通過修正「勞工保險條例」第66條、第69條等條文，明定政府撥補為勞保基金來源，其金額於修法後，視政府財...

影／施振榮讚政府經濟發展做得好 可惜老百姓不太了解

行政院今天召開經濟發展委員會「均衡台灣分組」第二次顧問會議，此次會議除了行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、經濟...

勞保條例三讀通過 破千億逆差政府最終支付

《勞保條例》30日三讀通過，政府負最終支付責任，可保永不破產？立法院30日三讀通過《勞工保險條例》修正草案，…

