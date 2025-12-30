聽新聞
影／施振榮讚政府經濟發展做得好 可惜老百姓不太了解
行政院今天召開經濟發展委員會「均衡台灣分組」第二次顧問會議，此次會議除了行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、經濟部長龔明鑫外，身兼均衡台灣組召集人的工總名譽理事長許勝雄、共同召集人施振榮、劉揚偉等多名顧問與會。
宏碁集團創辦人施振榮會後受訪，轉述會議內容涉及包括人力資源、水資源、少子化等問題。 施振榮表示雖然行政院各部會已經做了很多、從專業的角度來看非常好，但可惜老百姓對此並不了解。施振榮認為這些議題是經濟發展問題，而非政治問題，希望媒體能增加相關報導，讓大眾知曉政府在經濟與基礎建設上的具體作為。
