影／施振榮讚政府經濟發展做得好 可惜老百姓不太了解

攝影中心／ 記者林澔一／台北即時報導
行政院長卓榮泰（前右起）上午出席經濟發展委員會第2次顧問會議（均衡台灣分組），與金仁寶集團總裁許勝雄、宏碁創辦人施振榮、鴻海董事長劉揚偉、緯創董事長林憲銘（後右一）等人合影。記者林澔一／攝影
行政院長卓榮泰（前右起）上午出席經濟發展委員會第2次顧問會議（均衡台灣分組），與金仁寶集團總裁許勝雄、宏碁創辦人施振榮、鴻海董事長劉揚偉、緯創董事長林憲銘（後右一）等人合影。記者林澔一／攝影

行政院今天召開經濟發展委員會「均衡台灣分組」第二次顧問會議，此次會議除了行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、經濟部長龔明鑫外，身兼均衡台灣組召集人的工總名譽理事長許勝雄、共同召集人施振榮、劉揚偉等多名顧問與會。

宏碁集團創辦人施振榮會後受訪，轉述會議內容涉及包括人力資源、水資源、少子化等問題。 施振榮表示雖然行政院各部會已經做了很多、從專業的角度來看非常好，但可惜老百姓對此並不了解。施振榮認為這些議題是經濟發展問題，而非政治問題，希望媒體能增加相關報導，讓大眾知曉政府在經濟與基礎建設上的具體作為。

宏碁集團創辦人施振榮出席行政院經濟發展委員會顧問會議。記者林澔一／攝影
宏碁集團創辦人施振榮出席行政院經濟發展委員會顧問會議。記者林澔一／攝影

施振榮 會議 基礎建設

