勞保條例三讀通過 破千億逆差政府最終支付

《勞保條例》30日三讀通過，政府負最終支付責任，可保永不破產？立法院30日三讀通過《勞工保險條例》修正草案，確定「政府負最後支付責任」，並將「政府撥補」列為法律位階的基金來源。另外，中央主管機關每3年要檢討1次保險財務。相關法案在朝野立委廣泛討論後，展現高度共識。

立法院30日通過《勞工保險條例》第66條與第69條的修正案，第66條是將「政府撥補之金額」及「其他財源挹注」納入勞保基金來源，若當年度保費收入少於給付支出時，中央政府「應」有適當經費撥入或補助。第69條則是將政府責任從行政宣示提升至法律層次，明定「勞工保險之財務，由中央政府負最後支付責任」。

勞保潛藏負債13兆

三讀條文同時規定，中央主管機關應至少「每3年」檢討一次保險財務。法案三讀後，民進黨立委王正旭表示，修法核心意義在於落實財務穩健與公平正義，且建立每3年檢討機制代表政府不逃避問題，正是落實總統賴清德「有政府在，勞保不會倒，勞工領得到」的一貫主張，給予全台勞工一個安心的未來。

不過我國勞保潛藏債務高達13.23兆元，國民黨立委廖偉翔曾指出，2026年若無法改變的話，逆差可能突破千億，因此未來每年可能都需要撥補至少1千億元；但也有專家認為，政府七年來各種撥補合計已5170億，若不徹底改革勞保，也只是延後破產。

【更多精采內容，詳見 】