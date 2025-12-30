快訊

小型企業創新研發計畫提高補助上限最高1200萬元 鎖定三核心領域

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
經濟部「小型企業創新研發計畫（SBIR）」明年起提高補助上限，並鎖定無人載具、AI、淨零等三大領域。圖／本報資料照片
經濟部「小型企業創新研發計畫（SBIR）」明年起提高補助上限，並鎖定無人載具、AI、淨零等三大領域。圖／本報資料照片

經濟部「小型企業創新研發計畫（SBIR）」從明年元旦起，全面調高補助金額上限，以研究開發（Phase 2）補助上限1200萬元最高，且鎖定「無人載具應用」、「AI智慧應用」及「淨零應用」三大核心領域。

經濟部中小及新創企業署表示，SBIR自115年1月1日起全面調高補助金額上限，先期研究（Phase 1）最高至150萬元，研究開發（Phase 2）與加值應用（Phase 2+）最高為1,200萬元及600萬元。此外，更增設「專利申請費」補助，支持企業研發初期同步布局國內外專利，減輕負擔確保研發成果順利轉化為核心資產。

中企署說明，SBIR計畫致力於打造友善的研發補助環境，除持續優化申請流程、加速審查時間外，並在先期研究階段的申請以簡報取代計畫書，讓中小企業創新構想能快速落地，並自115年起全面調升補助額度，以進一步擴大支持力道。

中企署表示，SBIR計畫今年共核定634件創新研發案，透過逾4.5億元政府補助，帶動中小企業加碼投入約9.3億元研發經費、具體產出144項創新產品。

其中，AI技術研發占比最高達35%，其他重點領域則涵蓋半導體、衛星通訊、無人載具、智慧製造、智慧醫療及淨零科技等創新技術；總計協助企業創造逾33億元海內外營收，年增率達7%，並成功拓展歐洲、日本及東南亞等國際市場。

中企署強調，SBIR計畫將協助中小企業鎖定具未來性的關鍵領域進行深化布局，引導企業投入量子科技、光通訊、機器人等前瞻技術研發，同時鼓勵發展具高產業價值的創新服務模式，掌握下一世代的核心競爭力。

