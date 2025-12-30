勞保撥補法制化三讀 立委肯定：讓勞工領得到、領得久

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
立法院會三讀通過《勞工保險條例》修正草案，正式將政府每年撥補勞保基金及「最後支付責任」明文入法。廖偉翔國會辦公室／提供
立法院會30日三讀通過《勞工保險條例》修正草案，正式將政府每年撥補勞保基金及「最後支付責任」明文入法。社會福利及衛生環境委員會召委、立委廖偉翔表示，相關修法倡議自2012年提出，歷經十餘年的討論終於完成立法，邁進保障勞工權益的重要里程碑。

⭐2025總回顧

廖偉翔指出，這次修法最重要的，就是把政府撥補勞保基金「法制化」。未來中央主管機關必須依照財政狀況，每年編列預算撥補，同時也要求政府至少每三年檢視一次勞保財務狀況，讓勞保制度有固定檢討、有制度管理，而不是臨時補救。

廖偉翔也說，面對人口老化、少子女化，勞保基金的財務負擔愈加沉重。儘管政府自109年開始撥補勞保，但過去只是政策決定，沒有法律保障，這次把撥補責任寫進法律，就是希望讓勞工多一份安心。

不過，廖偉翔提醒，將「最後支付責任」入法，只是最基本的保障，並不代表勞保問題已經完全解決。他直言，如果政府只是年年編預算撥補，卻不願意正面處理制度本身的缺口、不推動實質改革，最後只會讓國庫負擔越來越重，也無法真正解決問題。

廖偉翔強調，「撥補入法只是開始，勞保改革不能跳票」，入法是為了安定民心，改革才能真正確保永續，行政院必須提出更完整、更前瞻的改革方案。

廖偉翔說，他會持續強力監督，絕不容許政府將「最後支付責任修法已完成」當成迴避改革的藉口，讓每一位勞工，不分世代，都能領得到、領得久，讓這份社會安全網真正穩固長久。

勞保基金 法律 人口老化

