經發會揭兩項施政重點 卓榮泰：治水及少子女化政策推動

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

行政院長卓榮泰30日主持行政院經濟發展委員會第2次顧問會議。他指出，經發會2024年提出未來四年「二上一下一平穩」的經濟發展目標，今年已階段性達成。政府新的施政重點有兩項，促進區域均衡發展的供水治理計畫行動方案，及少子女化政策推動。

卓榮泰致詞表示，依照議程排定，首先由政府說明歷次會議的決議執行狀況，包括「六大區域產業及生活圈」現在各區執行的狀況。另外，布建產業發展所需要的人力跟人才，也是台灣社會現在非常重視，而且希望政府提出對策的一項議題。

卓榮泰指出，未來新的發展跟趨勢，以及政府新的施政重點，會提出兩項。一個是促進區域均衡發展的供水治理計畫行動方案，能夠讓全台灣的水資源可以合理均勻的分配；另一個是因應少子女化的國安問題，將提出少子女化政策推動的情形。

為了讓國家各項產業均衡發展，他說，2024年提出「二上一下一平穩」目標，也就是去年的未來四年，經濟成長率平均保持在3%以上，人均GDP達到4萬美金，「一下」是指失業率要穩定保持在3.5％以下，「一平穩」是CPI（消費者物價指數）要保持在2％以下。

卓榮泰指出，今年經濟成長率比預期的好，依照各家預測跟主計總處評估將達到7.37％。人均GDP也會達到3萬8,748元，再努力看明年能不能達到4萬美金的目標。失業率穩定保持在3.3％左右。CPI約在1.6％跟1.7％之間。今年已階段性再次達到「二上一下一平穩」目標。

在這個基礎下，如何讓台灣更均衡發展，把所有經濟果實跟全民公平分享，他表示，上周經發會顧問組的包容成長組已有相關討論，今天再次提出該議題，盼透過這兩次加上7月的創新經濟組，能匯集所有意見。明年1月之後再召開經發會，將前三次的主決議跟建議，融入未來施政目標。

卓榮泰提到，經發會一直是政府最大的經濟政策討論平台，顧問會議是政府跟民間社會、產業界以及各位經濟界領袖的一個固定討論平台。透過這樣的平台，讓國家未來施政目標更清楚，進步的腳步也會更快。

卓榮泰 經濟成長率

