美股回檔能不能買？專家曝「非典型泡沫」關鍵、揭2026布局策略

美股周一收低、市場震盪回檔，主因反映年底行情累積漲幅後的資金調節，以及指數創高後的獲利了結，基本面並未出現明顯鬆動。展望2026年，法人表示，在全球貨幣政策進入調整期，美國大型科技企業在AI、雲端服務與數位生態系擴張帶動下，仍具中長期成長機會。

觀察近五十年來，全球金融市場歷經多次資產價格大幅波動，從1970年代的黃金、1980年代的日本股市、1990年代的網路科技熱潮，到後續的房市、新興市場與生技產業，每一輪行情皆反映特定時代背景下的資金環境與結構性成長題材。

聯邦投信行銷業務處協理何彥樟分析，根據美國銀行（BofA）全球投資策略團隊與彭博資料統計，近年市場關注的科技成長股與主題型資產，漲幅雖然相對顯著，但若與2000年網路泡沫時期相比，整體結構已有明顯差異。

事實上，歷史經驗顯示，資產泡沫多半源於流動性寬鬆、投資敘事過度集中與市場情緒快速升溫，而非單一產業或短期價格波動所致。

何彥樟表示，當年多數科技公司尚未建立穩定營收與獲利模式，而目前被市場稱為「美股七巨頭」的大型科技企業，普遍具備成熟商業模式、穩定現金流與全球市占優勢，評價雖處相對高檔，但仍有基本面支撐，尚未出現「典型泡沫化」跡象。

針對近期市場震盪，何彥樟進一步指出，從德意志銀行彙整的百年美股年度報酬分布來看，美股長期最常出現的年度報酬區間，正落在約15%至20%之間，顯示適度的年度漲幅本就是常態，而非異常現象，中長期機會可期。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，美國第3季GDP達4.3%，優於預期及前期，隨近期通膨指標回弱，加上亮眼經濟表現，基本面持穩支持投資人風險偏好回升，假期前夕推動美股再創新高，科技、電動車大漲，聖誕行情發酵。

其中，莊凱倫指出，美國重要記憶體與儲存方案供應商受到AI需求強勁提振，毛利有望進一步攀升，同時上調2026年資本支出規模，提振市場信心。在央行主要動態方面，日本央行總裁近日發表講話指出，隨著薪資上漲，物價正在穩步接近目標水準，顯示日本央行升息步伐仍可能尚未結束。