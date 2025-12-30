快訊

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

黃仁勳神操作！輝達「紓困」英特爾 順手賺逾25億美元

美股回檔能不能買？專家曝「非典型泡沫」關鍵、揭2026布局策略

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
百年美股年度報酬分布。資料來源／德意志銀行彙整
百年美股年度報酬分布。資料來源／德意志銀行彙整

美股周一收低、市場震盪回檔，主因反映年底行情累積漲幅後的資金調節，以及指數創高後的獲利了結，基本面並未出現明顯鬆動。展望2026年，法人表示，在全球貨幣政策進入調整期，美國大型科技企業在AI、雲端服務與數位生態系擴張帶動下，仍具中長期成長機會。

⭐2025總回顧

觀察近五十年來，全球金融市場歷經多次資產價格大幅波動，從1970年代的黃金、1980年代的日本股市、1990年代的網路科技熱潮，到後續的房市、新興市場與生技產業，每一輪行情皆反映特定時代背景下的資金環境與結構性成長題材。

聯邦投信行銷業務處協理何彥樟分析，根據美國銀行（BofA）全球投資策略團隊與彭博資料統計，近年市場關注的科技成長股與主題型資產，漲幅雖然相對顯著，但若與2000年網路泡沫時期相比，整體結構已有明顯差異。

事實上，歷史經驗顯示，資產泡沫多半源於流動性寬鬆、投資敘事過度集中與市場情緒快速升溫，而非單一產業或短期價格波動所致。

何彥樟表示，當年多數科技公司尚未建立穩定營收與獲利模式，而目前被市場稱為「美股七巨頭」的大型科技企業，普遍具備成熟商業模式、穩定現金流與全球市占優勢，評價雖處相對高檔，但仍有基本面支撐，尚未出現「典型泡沫化」跡象。

針對近期市場震盪，何彥樟進一步指出，從德意志銀行彙整的百年美股年度報酬分布來看，美股長期最常出現的年度報酬區間，正落在約15%至20%之間，顯示適度的年度漲幅本就是常態，而非異常現象，中長期機會可期。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，美國第3季GDP達4.3%，優於預期及前期，隨近期通膨指標回弱，加上亮眼經濟表現，基本面持穩支持投資人風險偏好回升，假期前夕推動美股再創新高，科技、電動車大漲，聖誕行情發酵。

其中，莊凱倫指出，美國重要記憶體與儲存方案供應商受到AI需求強勁提振，毛利有望進一步攀升，同時上調2026年資本支出規模，提振市場信心。在央行主要動態方面，日本央行總裁近日發表講話指出，隨著薪資上漲，物價正在穩步接近目標水準，顯示日本央行升息步伐仍可能尚未結束。

展望後市，莊凱倫表示，隨著聯準會啟動預防式降息，搭配財政政策雙寬鬆的金融環境，將有助於2026年各產業獲利普遍回升，進一步推動科技以外的產業實現更廣泛的成長，預期中長期基本面與企業獲利動能仍將為風險資產提供支撐，建議以多元方式布局，平衡收益與成長機會。

近五十年來，全球金融市場歷經多次資產價格大幅波動。資料來源／美國銀行（BofA）
近五十年來，全球金融市場歷經多次資產價格大幅波動。資料來源／美國銀行（BofA）

新興市場 日本央行 科技

延伸閱讀

強化納管與把關 專家：從瓦斯公司資料勾稽就能揪違規

金髮女郎經濟 VS. 美國期中選舉 台新投信：新護國群山迎多頭

共軍對台軍演劍指軍售？ 中駐美大使館：嚴重破壞台海和平

共軍環台軍演 專家：反制美對台軍售、兼顧國內受眾

相關新聞

美股回檔能不能買？專家曝「非典型泡沫」關鍵、揭2026布局策略

美股周一收低、市場震盪回檔，主因反映年底行情累積漲幅後的資金調節，以及指數創高後的獲利了結，基本面並未出現明顯鬆動。展望...

勞保條例修法三讀 政府負最後支付責任、撥補法制化

立法院會30日三讀通過修正「勞工保險條例」第66條、第69條等條文，明定政府撥補為勞保基金來源，其金額於修法後，視政府財...

白銀飆漲不輸黃金 貴金屬市場面臨兩大結構性轉變

銀價今年以來大幅飆漲，漲幅不輸黃金。一家大型金控高層指出，金價自2024年起至2025年底，累計上漲135%，但銀價光是今年漲幅就高達132%，他認為，從白銀價格的飆漲，反映貴金屬正在進行兩大結構性的轉變。

都更黑馬「富品」宣布集團化 整合五大事業推動ESG產業聯盟

提供地主複合式選擇，近年在都更市場快速竄起的富品建設，26日宣布整合五大事業體，升格為富品集團，董事長曾富瑋表示，在總統...

台積電熊本二廠工期延長 房市投資布局太快變錢坑

台積電日本熊本一廠順利投產後，二廠的動向成為外界注目焦點。然而，近期受製程技術由6奈米升級至更尖端的4奈米乃至於2奈米規畫調整影響，二廠實質工期預估將延後至少1年。這項在科技界被視為競爭力提升的變動，卻宛如對當地原本火熱的房地產市場投下一顆震撼彈。 房地業者指出，海外房地產投資最難掌握的兩大問題，在熊本都發生了。

付款一嗶搞定！郵政VISA金融卡綁定Apple Pay，限時享Uber Eats優惠

百貨公司採購、大賣場補貨、朋友聚餐請客，現在只要一支手機，就能優雅結帳，不再手忙腳亂！Apple Pay感應支付，只需用iPhone或Apple Watch靠近感應式讀卡機，不到一秒就能完成付款，無論

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。