勞保條例修法三讀 政府負最後支付責任、撥補法制化

立法院會30日三讀通過修正「勞工保險條例」第66條、第69條等條文，明定政府撥補為勞保基金來源，其金額於修法後，視政府財務狀況，每年編列預算撥補；勞保財務由中央政府負最後支付責任，每三年定期檢討。

勞動部提案說明，考量勞保為國家辦理之社會保險制度，為維持勞保基金流量，政府自2020年起編列公務預算撥補勞保基金，並在搭配多元投資運用下，勞保基金2024年6月首度達上兆規模並持續至今，顯示政府撥補對協助穩定基金流量有正面助益。

第66條三讀條文明定，勞保基金來源包含政府撥補金額、其他財源挹注及相關收入，依照政府財政及勞保財務狀況，每年由中央主管機關編列預算撥補；遇有當年度保險費收入少於保險給付支出情形，中央政府應該有適當經費撥入或補助。

第69條三讀條文規範，勞保財務由中央政府負最後支付責任，在此項修正條文施行後，中央主管機關應該至少每三年檢討勞保財務。

三讀條文增訂，勞保保費、滯納金排除債務免責相關法律，條文施行前未繳清保費及滯納金，應該適用排除債務免責規定，勞保局暫行拒絕給付，經過繳清欠費後勞保局應該依照規定發給。另外，請勞工貸款得檢具保險人出具證明文件，在金融機構開立專戶專供存入貸款本金。

通過附帶兩項決議，第一，請勞動部秉持保障勞工生活促進社會安定，確保跨世代勞工均能享有合理保障，強化社會團結之原則，持續研議相關勞保制度改革及財源穩定之政策。

第二，請勞動部向行政院積極爭取，以不低於過去年度撥補金額，續編預算挹注勞工保險基金，以穩定基金之流量，確保制度穩健運作。