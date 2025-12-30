快訊

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

黃仁勳神操作！輝達「紓困」英特爾 順手賺逾25億美元

都更黑馬「富品」宣布集團化 整合五大事業推動ESG產業聯盟

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／業者提供
圖／業者提供

提供地主複合式選擇，近年在都更市場快速竄起的富品建設，26日宣布整合五大事業體，升格為富品集團，董事長曾富瑋表示，在總統賴清德推動自主都更。成立自主都更信用保證機制下，預料2026將是都更大爆發的一年。

⭐2025總回顧

曾富瑋表示，富品成立已八年，自首位地主信任起步，至今已完成20件建築開發案，累計簽約整合逾1,600戶，並獲國家建築金獎、施工品質金獅獎、國家建築金質獎及國家品牌玉山獎等多項肯定。

他表示，集團化不僅是組織規模的提升，更代表理念的深化與責任的延伸，富品不只是興建建築，而是為家庭建立安全與信任，讓建築回歸溫度，讓科技服務於人。

因應全球淨零碳排與永續轉型趨勢，富品集團同步成立「富品集團 ESG 產業聯盟」，攜手台灣水泥（1101）、東和鋼鐵（2006）、大信防水、三菱電梯等策略夥伴簽署合作備忘錄，共同推動低碳建築、綠色材料、節能設備與永續維護等跨產業合作，加速建築產業鏈的整合與升級。

曾富瑋指出，面對淨零轉型挑戰，唯有跨域協作與資源共享，才能累積產業整體能量。富品集團將以整合平台與實踐經驗為基礎，串聯產業夥伴，建立具透明度與共識基礎的永續合作模式，為建築產業創造長期正向影響。

另外富品也啟動「富品盃 AI 創新應用競賽」，與台大人工智慧與機器人研究中心簽署合作備忘錄」，共同推動以 AI 創新為核心的競賽機制。競賽以「AI ×永續教育」為兩大主軸，透過制度化競賽設計，邀集全國大專院校團隊提出創新提案與實作成果，進行跨域評選，打造兼具學習深度與創新能量的交流平台。

都更 AI 平台

延伸閱讀

全宇看旺保健食品事業

文／黃冠凱 在宅醫療的永續實踐：從政策創新到智慧科技的ESG價值落實

ESG為共同語言…從永續信念到投資說服力 桃園青年局攜手社企拓展長期價值

不想為了領息犧牲成長？009803僅用4天火速填息…不看後照鏡「預判」挑黑馬

相關新聞

美股回檔能不能買？專家曝「非典型泡沫」關鍵、揭2026布局策略

美股周一收低、市場震盪回檔，主因反映年底行情累積漲幅後的資金調節，以及指數創高後的獲利了結，基本面並未出現明顯鬆動。展望...

勞保條例修法三讀 政府負最後支付責任、撥補法制化

立法院會30日三讀通過修正「勞工保險條例」第66條、第69條等條文，明定政府撥補為勞保基金來源，其金額於修法後，視政府財...

白銀飆漲不輸黃金 貴金屬市場面臨兩大結構性轉變

銀價今年以來大幅飆漲，漲幅不輸黃金。一家大型金控高層指出，金價自2024年起至2025年底，累計上漲135%，但銀價光是今年漲幅就高達132%，他認為，從白銀價格的飆漲，反映貴金屬正在進行兩大結構性的轉變。

都更黑馬「富品」宣布集團化 整合五大事業推動ESG產業聯盟

提供地主複合式選擇，近年在都更市場快速竄起的富品建設，26日宣布整合五大事業體，升格為富品集團，董事長曾富瑋表示，在總統...

台積電熊本二廠工期延長 房市投資布局太快變錢坑

台積電日本熊本一廠順利投產後，二廠的動向成為外界注目焦點。然而，近期受製程技術由6奈米升級至更尖端的4奈米乃至於2奈米規畫調整影響，二廠實質工期預估將延後至少1年。這項在科技界被視為競爭力提升的變動，卻宛如對當地原本火熱的房地產市場投下一顆震撼彈。 房地業者指出，海外房地產投資最難掌握的兩大問題，在熊本都發生了。

付款一嗶搞定！郵政VISA金融卡綁定Apple Pay，限時享Uber Eats優惠

百貨公司採購、大賣場補貨、朋友聚餐請客，現在只要一支手機，就能優雅結帳，不再手忙腳亂！Apple Pay感應支付，只需用iPhone或Apple Watch靠近感應式讀卡機，不到一秒就能完成付款，無論

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。