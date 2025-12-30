都更黑馬「富品」宣布集團化 整合五大事業推動ESG產業聯盟

提供地主複合式選擇，近年在都更市場快速竄起的富品建設，26日宣布整合五大事業體，升格為富品集團，董事長曾富瑋表示，在總統賴清德推動自主都更。成立自主都更信用保證機制下，預料2026將是都更大爆發的一年。

曾富瑋表示，富品成立已八年，自首位地主信任起步，至今已完成20件建築開發案，累計簽約整合逾1,600戶，並獲國家建築金獎、施工品質金獅獎、國家建築金質獎及國家品牌玉山獎等多項肯定。

他表示，集團化不僅是組織規模的提升，更代表理念的深化與責任的延伸，富品不只是興建建築，而是為家庭建立安全與信任，讓建築回歸溫度，讓科技服務於人。

因應全球淨零碳排與永續轉型趨勢，富品集團同步成立「富品集團 ESG 產業聯盟」，攜手台灣水泥（1101）、東和鋼鐵（2006）、大信防水、三菱電梯等策略夥伴簽署合作備忘錄，共同推動低碳建築、綠色材料、節能設備與永續維護等跨產業合作，加速建築產業鏈的整合與升級。

曾富瑋指出，面對淨零轉型挑戰，唯有跨域協作與資源共享，才能累積產業整體能量。富品集團將以整合平台與實踐經驗為基礎，串聯產業夥伴，建立具透明度與共識基礎的永續合作模式，為建築產業創造長期正向影響。

另外富品也啟動「富品盃 AI 創新應用競賽」，與台大人工智慧與機器人研究中心簽署合作備忘錄」，共同推動以 AI 創新為核心的競賽機制。競賽以「AI ×永續教育」為兩大主軸，透過制度化競賽設計，邀集全國大專院校團隊提出創新提案與實作成果，進行跨域評選，打造兼具學習深度與創新能量的交流平台。