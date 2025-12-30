富田電機打造台灣最大無人機馬達廠 2026年率先停用中國稀土

快訊

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
富田電機是老牌馬達公司，曾因替美國首富創立的新創公司做電動車馬達而一炮而紅。如今也轉戰成長快速的無人機馬達市場，2025年推出15款新品，其中兩款已經拿到美系大廠大單。王郁倫攝影
富田電機是老牌馬達公司，曾因替美國首富創立的新創公司做電動車馬達而一炮而紅。如今也轉戰成長快速的無人機馬達市場，2025年推出15款新品，其中兩款已經拿到美系大廠大單。王郁倫攝影

老牌達大廠富田電機跨入高階動力系統市場，航太無人機、機器人布局將收網，目前已取得美國2家、台灣1家無人機客戶訂單，目標銅鑼廠設一條年產30～40萬套的台灣最大無人機動力系統產線，自製機器狗也亮相，2026年業績拚谷底反彈，磁鐵原料稀土供應將全面「去紅」。

富田電機是34年老牌電機廠，以少量及客製化著稱，因樂於參與客戶產品前期設計，對新材料的研發投資意願高，也因此，2005年美國電動車大廠來台找伺服馬達合作夥伴時，其他機電大廠都不待見，富田反慧眼獨具成為第一波與該大廠合作台廠，也因此而一戰成名伴隨該客戶成長為電動車巨頭。

後來日本車廠馬自達Mazda也聞名而至，雙方經過5年ODM開發長跑而建立長期合作關係，目前已是富田最大客戶，約占其2025年營收3～4成，2023年正式量產的「七合一動力系統」，富田更是該日車廠的獨家供應商。

董事長張金鋒表示，富田通過攝氏-40度至105度的極端環境測試，適應了日方「雞蛋裡挑骨頭」的嚴苛品管，才具備國際一線車廠的系統整合能力，他回想20年前美國客戶要他把180KW馬力馬達做成60公斤（正常為400kg），也成功克服不可能的任務，如今也將這股在車業磨練的能力，跨入航太無人機及機器人戰場。

因應工業及車業景氣及地緣政治因素，富田2024年9月成立「小型化事業部」，除eBike組裝業務，也進軍航太、無人機、低軌衛星提供動力系統（馬達及驅動器）及關節模組，其中無人機已開始出貨，取得台灣1家及美國2家客戶認證合作，2026年量產訂單在握，今年更與電電公會前進休士頓考察，不排除赴美設廠。

富田今年才發表15款無人機馬達產品，公司透露，由於無人機訂單能見度高，一機種可能要20萬顆，雖銅鑼已有試做產線交付法人跟科技業客戶，但為明年量產做準備，銅鑼廠將投資2500萬元設立一條台灣最大的無人機馬達產線，年產能達30～40萬顆，預計2026年6月量產。

另外在機器人布局上，富田也與臺大產學合作，開發機器狗專用關節，整合馬達、減速機、控制器三合一，一隻狗用12顆關節。公司表示，機器狗需求強勁，目前趕工研發4個月將正式對外展出「第一支台灣土狗」成果，重達60公斤，2026年第2代關節就將推出。

人型機器人方面，張金鋒表示「絕對不會做整台機器人」，而是專注於「關鍵關節模組」，提供人形上半身及移動載具AGV馬達（含煞車）系統給客戶，他表示，台灣業者對AI及電控熟悉，但對機電整合及動力系統較為陌生，這也成為富田契機。

富田目前跟日系客戶合作關係最密切，部分供應原料如稀土來自中國，因應美國政府要求2027年後，磁鐵跟稀土材料不得來自中國紅色供應鏈，富田也超前布局，2026年起與日商簽署穩定供貨保密合約，全數轉移供貨至非紅供應鏈，另外也跟中鋼合作開發無稀土馬達，目前在設計驗證中，預計2026年發表，未來將應用於無人機及EV車用。

富田去年EV電動車客戶需求仍占51%，今年降至29%，小型化事業部今年前3季度營收貢獻4%，公司預估2026年目標營收貢獻10%。法人預估，富田車載、無人機、無人載具業務將同步成長下，2026年業績將谷底回升成長3成。

2023年富田陷入虧損，公司解釋，主因是新材料供應商配方出問題，基於誠信負責全數認列損失，為此公司也自建測試驗證實驗室，未來強化一條龍生產能力。

富田將於2026年1月上市登錄創新板，圖為董事長張金鋒。王郁倫攝影
