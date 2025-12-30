聽新聞
製造業最低工資補貼 最多領半年

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

最低工資明年元旦開始調升，為協助受到關稅、匯率波動衝擊的製造業廠商，經濟部產業發展署昨天公布製造業最低工資補貼作業要點，只要營業額較前一年同期減少百分之十以上的製造業，都可申請補貼，全職員工每人每月補貼九一○元、部分工時員工每人每月補貼四八○元，最長補貼六個月，移工最低工資調升也可納入。

經濟部指出，補貼對象須依法完成公司、商業或有限合夥登記，且具製造業稅籍，營業額於今年五、六月至明年三、四月任一期（每兩個月為一期），較前一年同期衰退達百分之十以上，即可提出申請，補貼期間為明年一月至六月，全職員工每人補貼上限五四六○元，部分工時員工每人補貼上限二八八○元。

除ＡＩ相關資通訊業，不少製造業受到關稅影響，如今最低工資確定調升，恐怕會讓企業壓力倍增，因此經濟部提出補貼方案，希望能夠協助企業度過短期難關。經濟部指出，補貼經費來源為「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，共編列廿億元，由勞動部委託經濟部產業發展署辦理補貼受理、審核。

產發署表示，申請期間自明年一月十五日起至六月卅日止，或至經費用完為止；採線上登記申請。

由於明年起每月最低工資由二萬八五九○元調升至二萬九五○○元，時薪由一九○元調升至一九六元。

為降低對產業的影響，這次補貼將移工納入範圍，希望減緩最低工資調整及國際情勢變動對製造業與就業市場的衝擊。

製造業 最低工資 AI 經濟部 移工

