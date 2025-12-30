才升破80美元…銀價雲霄飛車 單日暴跌近10%

國際銀價昨天首度突破每盎司八十美元大關後，大跌近百分之十，盤中跌至七十一點八九美元，因交易員在這波破紀錄的漲勢中獲利了結，單日走勢如同坐雲宵飛車，暴漲暴跌。黃金現貨價格也走跌，盤中跌幅一度擴大至百分之三點八八，最低來到每盎司四三五七點一五美元。

白銀價格昨天一度大漲百分之五點九，攀抵每盎司八十四美元，續創新高，但接著就陷入多空拉鋸，轉跌後一度收復失土，但後來又「不支倒地」，且跌幅擴大。

此前，特斯拉執行長馬斯克廿七日對佩爾坦（Jesse Peltan）在Ｘ平台上分享的一則「Bull Theory」貼文做出回應。這則貼文指出，中國大陸官方準備明年元旦起對白銀實施出口限制，要求企業必須取得政府許可證才能出口。馬斯克說，「這可不是件好事。許多工業製程都需要用到白銀。」

白銀在電子、醫療和再生能源等許多產業中扮演關鍵角色。因優異的導電性、導熱性以及化學穩定性，成為不可或缺的資源。

部分交易所正採取行動來抑制風險。芝加哥商品交易所聲明，廿九日起調高部分白銀期貨合約的保證金。技術指標也顯示，白銀漲勢可能過猛過快，十四天相對強弱指數（ＲＳＩ）接近八十，遠高於被視為超買的七十水準。

不只白銀，黃金現貨價格昨天也呈現震盪走低，盤中最高來到每盎司四五四九點六四美元，但午後價格一路走跌，最低來到四三五七點一五美元。

台灣銀行昨發布最新報告指出，近期金價強勁漲勢主要來自於地緣政治避險買盤，金價有機會來到每盎司四六○○美元，甚至四六五○美元價位；若地緣政治局勢出現緩和，避險資金撤出金市，金價可能出現一定程度回調，若跌破四五○○美元，可能持續向下測試四四○○至四四五○美元間支撐。

全球地緣政治局勢上周呈惡化趨勢，儘管美國第三季國內生產毛額與就業數據優於預期，一度壓抑金價，因避險資金持續流入金市，使金價上周三度刷新紀錄。台銀分析，金價上周周線收長紅Ｋ，季均線上揚，中期趨勢偏多，短中長期均線呈現多頭排列，顯示金價仍處於多頭攻擊型態，本周仍有機會再創新高。