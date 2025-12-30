羅智先：明年景氣難預測 「過一天算一天」

全球經濟前景混沌不明，統一集團董事長羅智先表示，明年不確定因素仍多，因此對整體景氣實在無法預測，「沒有看法，過一天算一天」。他也說，相信整個社會都有能力可以克服所有問題，但對於未來會怎麼變化很難預測，「看不懂是正常的，有看得懂的人我也很想請教他」。

統一集團「新市物流園區」昨舉行謝土暨開幕啟用典禮，羅智先、統一美麗事業董事長高秀玲連袂出席。談到零售業景氣，羅智先說，基本上零售業的波動不會很大，但仍會受到民眾購買力的影響，同時也可能因為投入的商家愈來愈多，需求還是很固定，因此在分食的效應之下，感覺起來還是滿緊張的，大家會覺得比較辛苦。

而統一在併購家樂福後進入整理期，今年以來陸續關閉四家量販分店、三家家樂福超市以及一家頂級超市Mia C'bon，羅智先對此表示，主要是因為房東有新的規畫，關店卻沒有讓整體營收減少，維持在八百多億元，這也讓團隊有思考的空間，是否過去門市配置上是自己過於一廂情願，而未來也不急著要展店，而是思考實體門市如何讓消費者「更有理由走進來」。

羅智先表示，以台灣的人口結構來說，一人一戶的家庭占了三成，這對量販是很大的衝擊與考驗，要重新思考量販與超市在現在、或未來十年應該要扮演的角色，而現在同仁對於關店並不像過去一樣會害怕，反而是更聚焦經營現有門市，展店最簡單的事情，但要展什麼樣的店才是問題，真正重要的是規畫內容和新模式。

線上通路方面，統一集團近期進軍電商通路企圖明顯，羅智先說，電商非常有趣，雖然統一集團目前在電商領域還「浸在水池裡感受溫度，有在游但姿勢不太好」，但至少有個環境可以在裡面感受一下 ，尤其感受到現在的電商再過兩、三年可能又會全然不同，未來還有很多新的模式會出來，現在仍在觀察。

統一集團也強化全台物流布局，羅智先表示，未來三年將陸續啟動北、中、南共四座物流園區，總投資金額預計超過五百億元。他說，「物流肯定是愈來愈重要，牽涉到人力缺乏，機會與挑戰並存。」