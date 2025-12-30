環部擴大減塑 新增兩項目
環境部昨（29）日宣布減塑新目標，將減塑項目從四項擴大至六項，新增「零售包裝」與「網購包裝」，且從公部門、大型企業、販賣業、公共場域、市場市集及零售通路等六大場域率先著手，並以2030年連鎖餐飲內用不用免洗餐具為終極目標。
⭐2025總回顧
環境部2018年曾提出四大減塑項目，針對塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管等四類一次性產品從限用逐步在2030年達到全面禁用目標，但中途受新冠疫情影響，基於防疫而暫緩實施。
為使減塑回到正軌，環境部長彭啓明宣布，未來導入循環經濟、從源頭進行綠色設計與減量方針，以「有方向、有選項、做得到」的作法進行減量。
環境部設定轉型指標，以2024年為基準年，目標2030年一次性石化塑膠產品減量5％、2035年減量10％。在此架構下，管制項目從原本的四項擴大為六項，新增「零售包裝」與「網購包裝」，主要仍以輔導方式進行，鼓勵包裝輕量化、單一材質及使用再生料；網購則推動最適包裝與導入科技技術減量，預計明、後年鼓勵裸賣或可重複包裝產品、推動自有品牌包裝友善化。
原有購物用塑膠袋部分，將推廣「減塑市集」，鼓勵自備或使用二手袋，預計2026年擴大市集減塑方法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言