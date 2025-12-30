環部擴大減塑 新增兩項目

環境部昨（29）日宣布減塑新目標，將減塑項目從四項擴大至六項，新增「零售包裝」與「網購包裝」，且從公部門、大型企業、販賣業、公共場域、市場市集及零售通路等六大場域率先著手，並以2030年連鎖餐飲內用不用免洗餐具為終極目標。

環境部2018年曾提出四大減塑項目，針對塑膠袋、免洗餐具、飲料杯、吸管等四類一次性產品從限用逐步在2030年達到全面禁用目標，但中途受新冠疫情影響，基於防疫而暫緩實施。

為使減塑回到正軌，環境部長彭啓明宣布，未來導入循環經濟、從源頭進行綠色設計與減量方針，以「有方向、有選項、做得到」的作法進行減量。

環境部設定轉型指標，以2024年為基準年，目標2030年一次性石化塑膠產品減量5％、2035年減量10％。在此架構下，管制項目從原本的四項擴大為六項，新增「零售包裝」與「網購包裝」，主要仍以輔導方式進行，鼓勵包裝輕量化、單一材質及使用再生料；網購則推動最適包裝與導入科技技術減量，預計明、後年鼓勵裸賣或可重複包裝產品、推動自有品牌包裝友善化。

原有購物用塑膠袋部分，將推廣「減塑市集」，鼓勵自備或使用二手袋，預計2026年擴大市集減塑方法。