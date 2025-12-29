快訊

風電廠爆撤退潮？經部：今年前9月核准僑外投資高達近30億美元

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
有媒體報導指「風電廠爆撤退潮」。經濟部能源署29日表示，「此說法已是舊聞重發」。示意圖。圖／聯合報系資料照片
近來光電推展不順利，而全球風電更處在逆風之中，更有媒體報導指「風電廠爆撤退潮」。經濟部能源署29日表示，「此說法已是舊聞重發」，2025年1-9月核准僑外投資金額高達近30億美元，離岸風電政策除吸引國內外資金持續投入台灣市場，增加我國產業國際競爭力。

⭐2025總回顧

經濟部表示，目前台灣離岸風電市場相對穩健，離岸風電推動策略朝穩健持續向前邁步，由示範獎勵、潛力場址及區塊開發三階段推動至今，已建立亞洲離岸風電成熟市場及產業，2024年我國離岸風電累計建置容量達排名全球第5，據BNFF報導，2024年台灣單年新增併網容量為全球第2，而綠能投資以今年1-9月核准僑外投資金額便高達近30億美元。

經濟部能源署強調，我國目前已有7個離岸風場完工併網，截至2025年12月26日，已累積474 座風力機安裝(裝置容量4.4 GW)。

經濟部能源署說明，國際離岸風電市場受到國際政經環境影響，導致高成本、高利率、供應鏈相對吃緊，如美國市場、歐洲市場等受外在政策影響而有所停滯，相較於其他國家外在因素，台灣離岸市場相對穩健及透明，已成功吸引丹麥、法國、荷蘭、德國、英國、美國、日本、馬來西亞、韓國等各國開發業者參與臺灣離岸風電市場投資。

至於太陽光電發展，經濟部表示，持續以「屋頂優先」為優先的推動原則，持續推動相關政策，包含「汰舊換新機制」、「新建物設置光電」、「家戶屋頂補助計畫」、「中央屋頂再設置計畫」等計畫，以活絡綠電市場。

針對環評三法通過對地面型光電產業造成之衝擊，經濟部表示，行政院已召集相關主責部會，針對環評適用時點、簡化措施及附屬設施認定方式等議題進行研商，以明確相關法規程序，同時透過跨域廉政平台（農業部、地方政府、法務部、光電公協會）加速地面型光電推動，落實標準統一、強化監管、資訊透明，以協助業者加速程序。

經濟部能源署強調，我國目前已有7個離岸風場完工併網，截至2025年12月26日，已累積474座風力機安裝(裝置容量4.4 GW)，經濟部將持續透過管考機制與平台協助排除離岸風電業者遭遇議題，並提供必要行政協助，健全我國綠能投資環境，同時活絡國內綠電交易市場，增進國內產業國際競爭力。

