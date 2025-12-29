會計師面對財報不實刑責 公會籲勿羅織代罪羔羊

快訊

中央社／ 台北29日電

近期有會計師因「期後事項」遭論以刑事責任，會計師5公會今天發布聯合聲明指出，現行審計準則對會計師採取「適當行動」的義務成立時點並無明確規定，若要求會計師承擔刑事責任，不僅不符合比例原則，也可能妨礙會計審計專業發展，呼籲勿使無辜的專業人士成為代罪羔羊。

現行會計師面臨企業舞弊財報不實的責任，根據證券交易法規定，若會計師對公司財報有重大虛偽不實或錯誤情事，未善盡查核責任而出具虛偽不實報告或意見，處5年以下有期徒刑，得科或併科新台幣1500萬元以下罰金。

中華民國會計師公會全國聯合會、台灣省會計師公會、台北市會計師公會、高雄市會計師公會、台中市會計師公會今天發布聯合聲明表示，有會計師因期後事項遭論以刑事責任，引起社會各界議論，其中諸多誤解可能影響人民正確理解會計師的專業服務，不但對會計師業影響甚鉅，更可能嚴重阻礙社會經濟的發展。

公會提出4點聲明，首先，現行審計準則已明確規定，會計師在財務報表發布後，並無執行任何查核程序的義務，也不可能僅根據未能有效驗證的傳聞訊息，貿然採取任何行動，否則會計師恐成為有心人士操縱證券市場的幫凶。

公會表示，其次，就審計準則規範的要件，所謂查核人員獲悉某「事實」，本質上具有「該事實具可驗證性」性質。會計師應僅對於已相當明確而足以導致會計師修改查核報告的事實，才能開始執行期後事項相關程序，而事實是否已臻明確，屬於會計師專業判斷空間，絕不可苛責會計師在資訊有限時所為的專業判斷，否則有損公允。

公會表示，第3，若依證券交易法強加會計師向投資大眾傳達正確訊息的責任，實屬誤解審計的本質。因為，審計意見僅為提升財務報表可信度，並非對報表內容保證全無虛偽或錯誤，若將「查核」無限擴大至「期後事項程序」，要求會計師對任何傳聞皆須揭露，勢必導致市場充斥未經查證的訊息，破壞公正信賴基礎，嚴重危及證券市場秩序。

公會指出，第4，若在義務內容不明情況下，要會計師承擔刑事責任，既不符比例原則，更妨礙會計審計專業的發展及對社會經濟的貢獻。呼籲各界應儘速訂定期後事項義務的判斷標準及配套方案，以維護會計師專業執業環境。

公會重申，財務報表舞弊而波及會計師的案件已造成會計師界惶惑不解，若不能儘速澄清辨明，其結果將影響社會經濟發展，實非人民所樂見，若未能實現個案正義，將使無辜的專業人士成為代罪羔羊，增加證券市場動盪，損及投資人權益，背離民主社會及法治國家的正途。

