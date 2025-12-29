媒體指風電爆撤退潮 經濟部：台灣市場相對歐美穩健

媒體報導指台灣風電業者爆撤退潮，經濟部今天表示，此說法已是舊聞重發，目前台灣離岸風電市場相對穩健，政策推動至今已建立亞洲離岸風電成熟市場及產業，今年1到9月核准僑外綠能投（增）資金額達近30億美元。

能源署透過新聞稿指出，民國113年台灣離岸風電累計建置容量排名全球第5，據BNFF報導，113年台灣單年新增併網容量為全球第2。

能源署說明，國際離岸風電市場受到國際政經環境影響，導致高成本、高利率、供應鏈相對吃緊，美國、歐洲市場等受外在政策影響而有所停滯；相較於其他國家外在因素，台灣離岸市場相對穩健及透明，已成功吸引丹麥、法國、荷蘭、德國、英國、美國、日本、馬來西亞、韓國等各國開發業者參與投資。

至於太陽光電發展，能源署表示，持續以「屋頂優先」為推動原則，持續推動相關政策，包含「汰舊換新機制」、「新建物設置光電」、「家戶屋頂補助計畫」、「中央屋頂再設置計畫」等計畫，以活絡綠電市場。

對於環評三法通過對地面型光電產業造成的衝擊，行政院已召集相關主責部會，針對環評適用時點、簡化措施及附屬設施認定方式等議題進行研商，以明確相關法規程序，同時透過跨域廉政平台（農業部、地方政府、法務部、光電公協會）加速地面型光電推動，落實標準統一、強化監管、資訊透明，以協助業者加速程序。

能源署強調，台灣目前已有7個離岸風場完工併網，截至114年12月26日，累積474座風力機安裝（裝置容量4.4 GW），經濟部將持續透過管考機制與平台協助排除離岸風電業者遭遇議題，並提供必要行政協助。