快訊

2022年後首搭配民航限航…本次中共軍演規模近年最大？國防部說話了

共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

員工好幸福！麥當勞進駐聯發科 副董蔡力行親為員工送驚喜

媒體指風電爆撤退潮 經濟部：台灣市場相對歐美穩健

中央社／ 台北29日電
媒體報導指台灣風電業者爆撤退潮，經濟部今天表示，此說法已是舊聞重發，目前台灣離岸風電市場相對穩健；圖為彰芳暨西島離岸風場。（本報資料照片）
媒體報導指台灣風電業者爆撤退潮，經濟部今天表示，此說法已是舊聞重發，目前台灣離岸風電市場相對穩健；圖為彰芳暨西島離岸風場。（本報資料照片）

媒體報導指台灣風電業者爆撤退潮，經濟部今天表示，此說法已是舊聞重發，目前台灣離岸風電市場相對穩健，政策推動至今已建立亞洲離岸風電成熟市場及產業，今年1到9月核准僑外綠能投（增）資金額達近30億美元。

⭐2025總回顧

能源署透過新聞稿指出，民國113年台灣離岸風電累計建置容量排名全球第5，據BNFF報導，113年台灣單年新增併網容量為全球第2。

能源署說明，國際離岸風電市場受到國際政經環境影響，導致高成本、高利率、供應鏈相對吃緊，美國、歐洲市場等受外在政策影響而有所停滯；相較於其他國家外在因素，台灣離岸市場相對穩健及透明，已成功吸引丹麥、法國、荷蘭、德國、英國、美國、日本、馬來西亞、韓國等各國開發業者參與投資。

至於太陽光電發展，能源署表示，持續以「屋頂優先」為推動原則，持續推動相關政策，包含「汰舊換新機制」、「新建物設置光電」、「家戶屋頂補助計畫」、「中央屋頂再設置計畫」等計畫，以活絡綠電市場。

對於環評三法通過對地面型光電產業造成的衝擊，行政院已召集相關主責部會，針對環評適用時點、簡化措施及附屬設施認定方式等議題進行研商，以明確相關法規程序，同時透過跨域廉政平台（農業部、地方政府、法務部、光電公協會）加速地面型光電推動，落實標準統一、強化監管、資訊透明，以協助業者加速程序。

能源署強調，台灣目前已有7個離岸風場完工併網，截至114年12月26日，累積474座風力機安裝（裝置容量4.4 GW），經濟部將持續透過管考機制與平台協助排除離岸風電業者遭遇議題，並提供必要行政協助。

離岸風電 太陽光電 綠電

延伸閱讀

經部：製造業最低工資補貼 全職員工每人每月910元

最低工資調漲！經濟部補貼特定製造業 全職最多每月910元

美離岸風電計畫又卡關 白宮叫停五大工程案

離岸風電叫停 參院民主黨揚言退能源基建談判

相關新聞

媒體指風電爆撤退潮 經濟部：台灣市場相對歐美穩健

媒體報導指台灣風電業者爆撤退潮，經濟部今天表示，此說法已是舊聞重發，目前台灣離岸風電市場相對穩健，政策推動至今已建立亞洲...

離紅燈只差一步！11月景氣燈號續亮黃紅燈

景氣動能續穩，燈號維持偏熱。國發會公布11月景氣對策信號，綜合判斷分數為37分，月增2分，燈號連續三個月亮出黃紅燈，距離...

最低工資調漲！經濟部補貼特定製造業 全職最多每月910元

因應最低工資調漲及國際情勢變動衝擊製造業營運，經濟部產業發展署今（29）日指出，在政府調漲最低工資後，經濟部與勞動部於1...

關稅不確定性壓抑信心 12月消費者信心指數仍悲觀

民眾信心續探底，對景氣與投資態度轉趨保守。中央大學台經中心公布12月消費者信心指數（CCI）為64.3點，月減0.35點...

勞保紓困貸款1月2日截止受理 已撥款逾30億元

勞動部勞保局29日提醒，2026年勞保紓困貸款將於2026年1月2日截止受理，請有需求的勞工儘速向土地銀行提出申請。截至...

明年春節1招放16天 連假經濟效益最大是這行業

台灣明年將有9個連假，雖然不少資方認為，放假太多，對於台灣的經濟成長率會形成衝擊，但對內需業者來說，只要是放假，特別是連假，民眾出門意願提高，就會很明顯的刺激消費，也成了大利多，包括餐飲、百貨、旅遊業者都在期待「連假經濟」的效益。假日的效益有多大，是否能帶動經濟成長？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。