營業額受創逾10%製造業可享6個月最低工資補貼 移工納入補助

最低工資自2026年1月1日起調升，為協助受關稅衝擊製造業調整最低工資，經濟部29日公告「製造業最低工資補貼作業要點」，針對營業額減少10%以上之製造業者提供補貼，全職員工每人每月補貼910元、部分工時員工每人每月補貼480元，最多補貼6個月，移工最低工資調升亦可納入，明年1月15日開放受理申請。

經濟部強調，這次最低工資補助申請，僅限製造業，補貼對象為依法辦理公司登記、商業登記或有限合夥登記，且具製造業稅籍之事業。且必須是適用最低工資的勞工。

產發署表示，經費來源是韌性條例勞工就業20億元預算，受理申請日期為2026年1月15日起至2026年6月30日止，或至經費用罄為止。

最低工資審自2026年1月1日起由28,590元調升至29,500元，調升910元，時薪由190元調整為196元，調升6元。考量川普對等關稅衝擊及匯率波動對國內製造業營運造成之衝擊，因此對於受創製造業提出最低工資薪資補貼，僅限製造業。

對於受創製造業認定，經濟部亦採寬鬆標準。美國總統川普是在4月發布對等關稅，官員表示，只要該公司營業額2025年5及6月至2026年3及4月之任一期（每二個月為一期），較前一年度同期減少達10%以上者，最多給予2026年1月至6月期間之補貼。

在補貼方面，經濟部表示，全職員工每人每月補貼910元、部分工時員工每人每月補貼480元，最多補貼6個月；換言之，全職員工每人補貼上限5,460元（每月910元X6個月）、部分工時員工每人補貼上限2,880元（每月480元X6個月)，以降低受影響製造業薪資給付負擔。

官員解釋，根據勞動部提供資料，部分工時每月工作時數為80小時，因此每月補助480元。

官員表示，這波最低工資補助經費為韌性條例中編列20億元，提供受衝擊事業最低工資調漲之差額補貼。勞動部已於2025年12月18日依據「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」規定，委託本部產業發展署辦理製造業最低工資補貼受理、審核、撥付等相關行政作業，產發署今公告「受國際情勢及關稅衝擊影響製造業最低工資補貼作業要點」。

產發署表示，最低工資受理申請日期為2026年1月15日起至2026年6月30日止，或至經費用罄為止。申請方式採線上登記申請，申請應備資料包含申請書（含申請事業基本資料、投保證號等）及申請事業存摺影本，補貼作業要點內容可至經濟部產業競爭力發展中心網站查詢。