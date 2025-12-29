快訊

2022年後首搭配民航限航…本次中共軍演規模近年最大？國防部說話了

共軍環台軍演 立榮與華信馬祖整日、金門晚間6時前航班全取消

員工好幸福！麥當勞進駐聯發科 副董蔡力行親為員工送驚喜

營業額受創逾10%製造業可享6個月最低工資補貼 移工納入補助

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

最低工資自2026年1月1日起調升，為協助受關稅衝擊製造業調整最低工資，經濟部29日公告「製造業最低工資補貼作業要點」，針對營業額減少10%以上之製造業者提供補貼，全職員工每人每月補貼910元、部分工時員工每人每月補貼480元，最多補貼6個月，移工最低工資調升亦可納入，明年1月15日開放受理申請。

⭐2025總回顧

經濟部強調，這次最低工資補助申請，僅限製造業，補貼對象為依法辦理公司登記、商業登記或有限合夥登記，且具製造業稅籍之事業。且必須是適用最低工資的勞工。

產發署表示，經費來源是韌性條例勞工就業20億元預算，受理申請日期為2026年1月15日起至2026年6月30日止，或至經費用罄為止。

最低工資審自2026年1月1日起由28,590元調升至29,500元，調升910元，時薪由190元調整為196元，調升6元。考量川普對等關稅衝擊及匯率波動對國內製造業營運造成之衝擊，因此對於受創製造業提出最低工資薪資補貼，僅限製造業。

對於受創製造業認定，經濟部亦採寬鬆標準。美國總統川普是在4月發布對等關稅，官員表示，只要該公司營業額2025年5及6月至2026年3及4月之任一期（每二個月為一期），較前一年度同期減少達10%以上者，最多給予2026年1月至6月期間之補貼。

在補貼方面，經濟部表示，全職員工每人每月補貼910元、部分工時員工每人每月補貼480元，最多補貼6個月；換言之，全職員工每人補貼上限5,460元（每月910元X6個月）、部分工時員工每人補貼上限2,880元（每月480元X6個月)，以降低受影響製造業薪資給付負擔。

官員解釋，根據勞動部提供資料，部分工時每月工作時數為80小時，因此每月補助480元。

官員表示，這波最低工資補助經費為韌性條例中編列20億元，提供受衝擊事業最低工資調漲之差額補貼。勞動部已於2025年12月18日依據「因應國際情勢支持勞工安定就業辦法」規定，委託本部產業發展署辦理製造業最低工資補貼受理、審核、撥付等相關行政作業，產發署今公告「受國際情勢及關稅衝擊影響製造業最低工資補貼作業要點」。

產發署表示，最低工資受理申請日期為2026年1月15日起至2026年6月30日止，或至經費用罄為止。申請方式採線上登記申請，申請應備資料包含申請書（含申請事業基本資料、投保證號等）及申請事業存摺影本，補貼作業要點內容可至經濟部產業競爭力發展中心網站查詢。

製造業 經濟部 勞動部 薪資

延伸閱讀

經部：製造業最低工資補貼 全職員工每人每月910元

最低工資調漲！經濟部補貼特定製造業 全職最多每月910元

中國低價商品轉向歐洲、東南亞 多國仿川普祭關稅

川普貿易戰明年會「降溫」？美銀CEO點出關鍵 但一因素恐衝擊小企業

相關新聞

媒體指風電爆撤退潮 經濟部：台灣市場相對歐美穩健

媒體報導指台灣風電業者爆撤退潮，經濟部今天表示，此說法已是舊聞重發，目前台灣離岸風電市場相對穩健，政策推動至今已建立亞洲...

離紅燈只差一步！11月景氣燈號續亮黃紅燈

景氣動能續穩，燈號維持偏熱。國發會公布11月景氣對策信號，綜合判斷分數為37分，月增2分，燈號連續三個月亮出黃紅燈，距離...

最低工資調漲！經濟部補貼特定製造業 全職最多每月910元

因應最低工資調漲及國際情勢變動衝擊製造業營運，經濟部產業發展署今（29）日指出，在政府調漲最低工資後，經濟部與勞動部於1...

關稅不確定性壓抑信心 12月消費者信心指數仍悲觀

民眾信心續探底，對景氣與投資態度轉趨保守。中央大學台經中心公布12月消費者信心指數（CCI）為64.3點，月減0.35點...

勞保紓困貸款1月2日截止受理 已撥款逾30億元

勞動部勞保局29日提醒，2026年勞保紓困貸款將於2026年1月2日截止受理，請有需求的勞工儘速向土地銀行提出申請。截至...

明年春節1招放16天 連假經濟效益最大是這行業

台灣明年將有9個連假，雖然不少資方認為，放假太多，對於台灣的經濟成長率會形成衝擊，但對內需業者來說，只要是放假，特別是連假，民眾出門意願提高，就會很明顯的刺激消費，也成了大利多，包括餐飲、百貨、旅遊業者都在期待「連假經濟」的效益。假日的效益有多大，是否能帶動經濟成長？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。