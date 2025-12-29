離紅燈只差一步！11月景氣燈號續亮黃紅燈

景氣動能續穩，燈號維持偏熱。國發會公布11月景氣對策信號，綜合判斷分數為37分，月增2分，燈號連續三個月亮出黃紅燈，距離紅燈僅差1分，顯示國內經濟延續穩健成長態勢。國發會指出，AI應用需求強勁，加上年底旺季效應發酵，帶動內外需同步走強，不過傳統產業景氣是否全面回溫，仍有待後續觀察。

國發會經發處處長陳美菊表示，11月景氣對策信號分數上升，主因在於AI、高效能運算及雲端服務需求持續擴張，帶動晶片相關需求與客戶端拉貨動能維持強勁；同時，第4季向來為傳統產業外銷旺季，也對整體景氣形成支撐，使景氣動能持續維持在相對穩健水準。

依國發會統計，11月九項構成項目中，有兩項燈號轉強。其中，「批發、零售及餐飲業營業額」年增率由上月7.4%升至11.1%，燈號由黃紅燈轉為紅燈；「製造業營業氣候測驗點」則由92.03點升至94.42點，燈號由藍燈轉呈黃藍燈，兩項合計挹注2分，其餘七項燈號維持不變。

其他指標方面，出口與投資相關項目續亮紅燈，海關出口值年增率升至50.3%，機械及電機設備進口值年增率達60.6%，製造業銷售量指數年增15.3%，股價指數年增率20.2%，工業生產指數年增16.3%，顯示外需與投資動能仍然強勁。不過，貨幣總計數M1B年增率僅小幅升至4.9%，工業及服務業加班工時年增率轉為負2.1%，續呈綠燈，反映部分產業用工態度仍偏保守。

陳美菊進一步說明，「批發、零售及餐飲業營業額」轉強，主要受惠AI熱潮推升機械及相關設備進口大幅增加，挹注批發業表現；零售與餐飲業則受百貨周年慶、雙11檔期及業者加碼促銷活動帶動，消費動能回溫，帶動該項燈號轉為紅燈。

「製造業營業氣候測驗點」回升，陳美菊轉述台經院分析指出，AI應用、以及因應電力韌性所需的電力設備投資增加，帶動相關產業接單與信心改善；此外，中國大陸啟動鋼鐵出口管制後，部分傳統產業面臨的削價競爭壓力較過往趨緩，也使製造業者看好比率上升，對當前與未來半年的景氣展望轉趨樂觀。

對於12月景氣動能是否續強，陳美菊表示，目前進出口表現仍佳，加上年底作帳行情，歷來12月股價上漲機率偏高，民眾信心可望受股市表現支撐，貨幣總計數M1B也可能因資金相對寬鬆而受到帶動；再加上旺季效應陸續反映，以及年底假期對消費的刺激，短期景氣仍具成長空間，但仍需留意後續變化。

至於明年景氣走勢，陳美菊指出，AI相關「剛性需求」仍在，雲端服務大廠資本支出與半導體需求可望續強，有助支撐出口與投資動能；不過，對等關稅等貿易政策結果一旦揭曉，較可能影響國民信心與企業信心等「信心面」指標。她也坦言，傳統產業仍需時間完成轉型升級，後續仍須觀察中國大陸「反內捲」政策效果，以及低價傾銷壓力是否趨緩。