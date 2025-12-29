聽新聞
0:00 / 0:00
11月景氣燈號連3月亮黃紅燈 距熱絡紅燈差臨門一腳
國發會今天發布11月景氣燈號，為連續3個月亮出代表景氣趨熱的黃紅燈，且綜合判斷分數增加2分，升至37分，逼近紅燈下緣（38至45分）。國發會表示，經濟穩健成長。
⭐2025總回顧
國發會表示，11月景氣燈號綜合判斷分數為37分，月增2分，燈號續呈黃紅燈。9項構成項目中，批發、零售及餐飲業營業額轉為紅燈，製造業營業氣候測驗點轉呈黃藍燈，各增加1分；其餘7項燈號維持不變。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言