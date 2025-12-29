11月景氣燈號連3月亮黃紅燈 距熱絡紅燈差臨門一腳

台灣明年將有9個連假，雖然不少資方認為，放假太多，對於台灣的經濟成長率會形成衝擊，但對內需業者來說，只要是放假，特別是連假，民眾出門意願提高，就會很明顯的刺激消費，也成了大利多，包括餐飲、百貨、旅遊業者都在期待「連假經濟」的效益。假日的效益有多大，是否能帶動經濟成長？

