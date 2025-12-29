快訊

11月景氣燈號連3月亮黃紅燈 距熱絡紅燈差臨門一腳

中央社／ 台北29日電
11月景氣燈號批發、零售及餐飲業營業額轉為紅燈。（本報資料照片）
11月景氣燈號批發、零售及餐飲業營業額轉為紅燈。（本報資料照片）

國發會今天發布11月景氣燈號，為連續3個月亮出代表景氣趨熱的黃紅燈，且綜合判斷分數增加2分，升至37分，逼近紅燈下緣（38至45分）。國發會表示，經濟穩健成長。

國發會表示，11月景氣燈號綜合判斷分數為37分，月增2分，燈號續呈黃紅燈。9項構成項目中，批發、零售及餐飲業營業額轉為紅燈，製造業營業氣候測驗點轉呈黃藍燈，各增加1分；其餘7項燈號維持不變。

